Según reportes de The Wall Street Journal, Jensen Huang reveló a la junta directiva de Nvidia, durante una intensa sesión de interrogatorios el domingo, que tuvo más aventuras extramatrimoniales de las que se habían hecho públicas previamente. Esto eleva a al menos cuatro el número de mujeres con las que el cofundador de la empresa engañó a su esposa, Lori, con quien está casado desde 1985.A pesar de la gravedad de las revelaciones, la junta directiva votó unánimemente por su reincorporación inmediata como presidente, director ejecutivo y miembro del consejo. La empresa declaró en un comunicado que los directores quedaron satisfechos con la "franqueza y capacidad de liderar" de Huang tras horas de conversaciones sobre la importancia de la honestidad. Al retomar el puesto, Huang afirmó: "Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado. No puedo esperar para volver al trabajo".El escándalo que provocó su renuncia inicial involucraba a Alice Huang, una empresaria sospechosa por los servicios de inteligencia de EE. UU. de ser una espía china. Se le acusó de intentar extraer inteligencia sensible de Jensen Huang y de facilitar el acceso de Pekín a hardware avanzado de IA, evadiendo las restricciones de exportación mediante el contrabando de chips restringidos. Además de Alice Huang, se acusó a Jensen de mantener relaciones con la vicepresidenta de salud de Nvidia, Kimberly Powell, y con otra empleada de la compañía cuya identidad no ha sido revelada.La reinstalación de Huang contó con una intervención directa de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump presionó personalmente a la junta directiva para que le diera una "segunda oportunidad" a quien calificó como "una de las mentes más brillantes del mundo", un "buen hombre" que "tomó algunas malas decisiones" y un "gran patriota y tesoro nacional". Trump afirmó que el gobierno federal "no tiene motivos para creer" que el regreso de Huang represente un riesgo para la seguridad nacional, añadiendo que el fiscal general confirmó que no poseen evidencia de que haya incurrido en conductas ilegales. No obstante, el mandatario instó a Nvidia a continuar con su "investigación interna exhaustiva" sobre el cumplimiento de los controles de exportación para proteger la seguridad del país.La decisión tuvo un efecto inmediato y dramático en Wall Street. Las acciones de Nvidia, que se habían desplomado la semana anterior tras la renuncia de Huang (en un contexto de mercado ya afectado por la impopular guerra de Trump en Irán), recuperaron todas sus pérdidas al instante. Este repunte bolsteró las cuentas de inversión y los planes 401(k) de millones de estadounidenses.Más tarde, ese mismo lunes por la mañana, Huang fue recibido con vítores y cánticos de "¡Jensen, Jensen!" por parte de los empleados al ingresar a las oficinas del fabricante de microchips en Santa Clara, California, marcando un regreso triunfal a la compañía que él mismo fundó.