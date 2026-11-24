Tras el fallecimiento del Papa Francisco el año pasado, el Cardenal Victor Manuel Fernandez, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ha hecho público el diario personal del pontífice. El cuaderno de tapas negras, que Francisco mantuvo a lo largo de más de tres décadas, contiene 86 páginas escritas antes de su elección como Papa en 2013 y otras 55 posteriores.El propio Francisco le había pedido a Fernandez que se encargara de dar a conocer sus reflexiones al mundo, expresando su preocupación de que el manuscrito terminara "abandonado en algún almacén" tras su muerte. El Cardenal señaló que las preocupaciones espirituales presentes en el corazón del Papa eran muy explícitas y que su publicación podría ser de gran ayuda para los fieles.Entre las revelaciones más impactantes del diario se encuentran los relatos de sus encuentros con el mal. Francisco escribió que no dudaba de la presencia física del diablo en al menos tres ocasiones. La primera vez fue hace unos 15 años, cuando lo vio desde la ventana de un coche con una mirada "amenazante y, al mismo tiempo, seductora". La segunda ocurrió dentro de una capilla carmelita, donde describió al diablo mirándolo con "ojos de fuego", una experiencia que calificó como más intensa que la anterior. El tercer encuentro tuvo lugar durante una reunión en Roma tras una visita a Chile, donde afirmó haber escuchado su voz "triunfante, poseyéndolo todo" y con una "poderosa ronquera", logrando escapar de la situación gracias a la intervención del Señor.Además, en una entrada fechada el 7 de junio de 2018, el pontífice relató que, mientras se preparaba para dormir, vio la entrada al infierno. "Seducción pagana en pleno apogeo. Me asomé para mirar un poco y me aterrorizó", escribió, advirtiendo que "es peligroso acercarse a la puerta del infierno porque las llamas pueden saltar y quemar". Ante esta estremecedora visión, confesó que agarró el Rosario "como un arma".Lejos de presentarse como una figura infalible, el diario muestra a un Jorge Mario Bergoglio profundamente humano y autocrítico. El fallecido Papa no dudó en reprenderse por sus ocasionales "sentimientos de desdén, envidia y orgullo", e incluso se recriminó duramente haber ignorado a un hombre borracho en la calle simplemente porque "quería tener un paseo sereno". En una entrada de diciembre de 2022, se describió a sí mismo como "el Jorge orgulloso, autosuficiente, cínico y autoengañoso".También expresó sus ansiedades sobre el envejecimiento, el paso del tiempo y la brevedad de la vida. En 1996, a los 60 años, escribió: "Quiero hacer el bien durante el poco tiempo que me queda, deseando ser bueno. ¡Cuánto tiempo he usado mal!". Incluso siendo Papa, en 2016, llegó a cuestionarse si el aumento de los "ataques del diablo" era una señal de que su tiempo en la Tierra estaba por terminar.Estas reflexiones íntimas ofrecen una mirada sin precedentes a la mente y el corazón de uno de los líderes religiosos más influyentes de la historia moderna, revelando que, a pesar de su alto cargo, sus batallas espirituales y su inmensa necesidad de la misericordia divina eran constantes en su vida diaria.