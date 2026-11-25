Un tribunal penal de París ha fijado provisionalmente del 3 de noviembre al 2 de diciembre de 2027 la fecha para el juicio contra 11 personas implicadas en este caso. Entre los acusados figuran Nicolas Sarkozy, Carla Bruni y Michèle "Mimi" Marchand, una influyente figura de la prensa sensacionalista francesa.Sarkozy y Bruni enfrentan cargos de asociación ilícita con el propósito de cometer una estafa en banda organizada y encubrimiento de soborno de testigos. Por su parte, Marchand enfrenta acusaciones adicionales por soborno de testigos, asociación ilícita y preparación de actos de corrupción de personal judicial extranjero. Si son declarados culpables, los delitos imputados contemplan penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta 150,000 euros.El núcleo de la investigación gira en torno a las declaraciones del empresario franco-libanés Ziad Takieddine, quien afirmó haber participado en la entrega de maletines con dinero en efectivo procedente de Libia para la campaña de Sarkozy en 2007. Sin embargo, en noviembre de 2020, Takieddine retiró públicamente sus acusaciones, para luego volver a señalar al expresidente ante los investigadores en enero de 2021. La justicia francesa investiga si esta retractación fue parte de una estrategia organizada, bautizada por la prensa como "Salvar a Sarko", que habría contemplado pagos millonarios y contactos en Líbano. Según las pesquisas, Mimi Marchand habría actuado como intermediaria, mientras que Carla Bruni presuntamente mantuvo comunicación con ella a través de una línea telefónica clandestina desde finales de 2019. Takieddine, pieza clave del rompecabezas, falleció en septiembre de 2025.Este nuevo proceso se suma a la compleja situación judicial de Nicolas Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012. En septiembre de 2025, fue condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita en el caso principal de financiación ilegal de su campaña con recursos del gobierno de Gadafi. Tras cumplir 20 días de encarcelamiento, obtuvo su libertad bajo control judicial mientras se resuelve su apelación.La Corte de Apelación de París tiene previsto anunciar su decisión sobre esa condena el 30 de noviembre de 2026. Aunque son dos procedimientos judiciales distintos, están estrechamente relacionados: mientras la apelación de 2026 definirá su responsabilidad en el financiamiento libio, el juicio de 2027 examinará la presunta maniobra para silenciar o modificar el testimonio de su principal acusador. El expresidente y su esposa han negado consistentemente todas las acusaciones.