A las 10:00 hora local de este lunes, el Ejército de Estados Unidos ejecutó la detonación controlada de una reserva de explosivos deteriorados almacenada en 68 barriles subterráneos en una planta de municiones en el sur de Iowa. La medida extrema fue necesaria después de que especialistas detectaran la formación de cristales altamente sensibles en 58 de los barriles, lo que representaba un riesgo grave de detonación espontánea. La explosión provocó una nube de humo blanco y gris de decenas de metros de altura, la cual, según reportes de medios locales, se disipó en cuestión de minutos, marcando el primer resultado visible de la compleja operación.La decisión de detonar el material generó un comprensible recelo entre los habitantes de la zona, quienes temían por los posibles efectos tóxicos del plomo. Las proyecciones iniciales de los militares contemplaban que la explosión podría dispersar partículas de plomo hasta a 160 kilómetros de distancia, a pesar de los protocolos de contención.Para contrarrestar este riesgo, el subsecretario del Ejército, Jordan Gillis, explicó que se eligieron cuidadosamente la hora y el lugar para optimizar las condiciones de seguridad. Además, se desplegaron bloqueadores de gel especializados diseñados para limitar la liberación de partículas al aire, cumpliendo así con las "responsabilidades medioambientales" y garantizando que el área quedara limpia tras la operación.Tras la detonación, las reacciones desde el más alto nivel del gobierno fueron de alivio y satisfacción. El presidente Donald Trump afirmó en su red social Truth Social que los primeros informes reflejaban que "los esfuerzos de mitigación de riesgos superaron con creces todas las expectativas". En la misma línea, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, declaró a CNN estar "muy feliz" por la forma en que se llevó a cabo el procedimiento. Por su parte, el Secretario del Ejército en funciones expresó su orgullo por la "valentía, preparación, mitigación y precisión" de los soldados involucrados, celebrando que la amenaza de una detonación incontrolada había sido eliminada.Cabe destacar que la operación estuvo envuelta en tensión legal hasta el último momento. Horas antes de la detonación, el presidente Trump había ordenado suspender la operación para evaluar una impugnación legal contra el plan. Sin embargo, el tribunal de apelaciones de Misuri autorizó finalmente llevar a cabo las detonaciones este lunes, dando luz verde a una misión que el gobierno federal considera ahora un "HUGE success" (gran éxito).