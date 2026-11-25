Este miércoles 25 de noviembre, la USTR dio a conocer su propuesta de nuevos gravámenes dirigida a 14 economías, como resultado de una investigación iniciada el 11 de marzo de 2026 bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El objetivo fue determinar si estos países sostienen un exceso estructural de capacidad en 21 sectores manufactureros mediante políticas que Washington considera irrazonables y restrictivas para el comercio estadounidense.Según fuentes oficiales, la tasa más elevada recaería sobre China, a la que se señala como la principal responsable de inundar los mercados globales con exportaciones baratas. Un alto funcionario detalló que las tasas podrían oscilar entre el 15% y el 25%, dependiendo de los acuerdos previos negociados por cada economía, aunque las cifras exactas se publicarán en el Registro Federal.A pesar de que México fue incluido en el grupo inicial de 16 economías cuando se abrió la investigación y fue objeto de solicitudes de consulta, la USTR indicó que por el momento no se le incluirá en esta propuesta específica de aranceles por exceso de capacidad. Lo mismo ocurre con Noruega. Las fuentes consultadas no precisaron si habrá una propuesta posterior para estos dos países ni qué alcance tendría, dejando la revisión en un estado de incertidumbre.Aunque México se libra de esta ronda, enfrenta un proceso paralelo. En una investigación separada relacionada con el trabajo forzoso, la USTR propuso un arancel del 10% para México, integrando un grupo de 14 economías con esa tasa, mientras que otras 46 enfrentarían un 12.5%. Ante este escenario, la Secretaría de Economía de México anunció que presentará argumentos sólidos para evitar estos gravámenes, apelando a los compromisos de comercio recíproco derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Medios especializados como Investing.com señalaron que estos aranceles del 10% o 12.5% se impusieron en julio a 60 socios y que los ahora propuestos no se sumarían a ellos, sino que formarían parte de un esquema de revisión.Esta movida de la administración estadounidense se produce en un contexto legal delicado. El proceso se anunció poco después de que la Suprema Corte de EE. UU. declarara inconstitucionales los aranceles aplicados previamente por la administración Trump bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Se reporta que las nuevas tasas bajo la Sección 301 buscan reemplazar en parte esos gravámenes anulados.Antes de entrar en vigor, las tasas propuestas deberán pasar por un periodo de comentarios públicos y una audiencia, un proceso que, según funcionarios, podría retrasar su implementación hasta enero de 2027. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si México recibirá una propuesta final en esta investigación específica de exceso de capacidad, por lo que la diplomacia comercial entre ambos países seguirá en alerta máxima.