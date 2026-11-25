Más de 2.100 personas, entre hombres, mujeres y niños, llegaron ayer a la isla de El Hierro a bordo de 14 embarcaciones de madera, conocidas localmente como cayucos, que fueron escoltadas hasta el puerto de La Restinga. La isla, que mide apenas 20 por 9 millas y cuenta con una población local de 12.000 habitantes, ha recibido en menos de un mes a más migrantes indocumentados que su propia población total.Ante esta situación, el presidente regional, Fernando Clavijo, calificó la jornada de "tristemente histórica" y declaró que la crisis migratoria es "insostenible y, ciertamente, está lejos de estar bajo control". En respuesta, el gobierno regional activó el Plan de Atención a Emergencias y Catástrofes (PLATECA) y solicitó formalmente el apoyo de la UME para atender tanto las necesidades migratorias como las sanitarias en la isla.Entre los recién llegados se encontraba una bebé de cuatro días de edad que nació en alta mar durante una travesía de cinco días desde África Occidental. Tanto la madre, que llegó "cubierta de sangre", como la recién nacida fueron trasladadas a un hospital en La Restinga, un puerto pesquero de apenas 673 habitantes. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que un migrante falleció poco después de su llegada.Para aliviar la saturación en el centro de acogida de El Hierro, alrededor de 800 personas están siendo trasladadas en ferry a Tenerife, mientras que otras serán llevadas en avión a la España peninsular. Algunos de estos migrantes están siendo alojados temporalmente en instalaciones como un hotel de cuatro estrellas en Torrox, cerca de Málaga.La crisis humanitaria en las Canarias se ha convertido en un eje central de la campaña electoral. El líder del partido de derecha Vox, Santiago Abascal, calificó la situación como una "invasión" durante un encendido discurso en Tenerife la semana pasada, mientras se prepara para las elecciones generales de este domingo. Por su parte, el primer ministro socialista, Pedro Sánchez, busca mantenerse en el poder tras ocho años de mandato, a pesar de que las encuestas predicen que el Partido Popular de derecha obtendrá la mayoría de los votos y tratará de formar un gobierno de coalición con Vox. La inmigración, junto con la corrupción y el acceso a la vivienda, se perfila como uno de los temas más decisivos para los votantes.Consciente de la magnitud del problema, Clavijo ha solicitado una reunión urgente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para exigir una respuesta "extraordinaria" de la Unión Europea ante una crisis que supera la capacidad de gestión regional.Este episodio en el Atlántico se suma a otro punto crítico en el enclave español en el norte de África, Ceuta. Recientemente se reveló que la policía española concluyó que entre 100.000 y 125.000 migrantes indocumentados entraron a territorio de la UE nadando o caminando a finales de julio, una cifra muy superior a la estimación original de 72.500. Aunque la mayoría regresó en los días siguientes, se estima que alrededor de 12.000 personas permanecieron en España, evidenciando la presión migratoria constante en las fronteras del país.