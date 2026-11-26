La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia actualizó la cifra de víctimas tras el siniestro, informando que se han recuperado restos humanos y partes de cuerpos en 24 bolsas para cadáveres. Debido al estado en el que se encuentran algunas de las víctimas, la identificación visual es imposible, por lo que las autoridades han solicitado a los familiares angustiados que esperan fuera de las instalaciones proporcionar muestras de ADN y otra información para el cotejo forense.Según el último reporte, se cree que 63 personas se encontraban en el área afectada cuando comenzó el fuego. De ellas, 29 están confirmadas con vida (cinco de ellas hospitalizadas), mientras que la búsqueda de los 34 trabajadores desaparecidos continúa siendo la máxima prioridad.El incendio se desató el sábado 21 de noviembre, aproximadamente a las 17:00 horas, en el distrito de Serang, en la provincia de Banten, limítrofe con la capital, Yakarta. Según testimonios de los sobrevivientes recopilados por medios locales, las llamas se originaron en una unidad de enfriamiento ubicada en el tercer piso del edificio.Un masivo operativo de rescate, que incluyó a la policía, las fuerzas armadas, la Cruz Roja de Indonesia, voluntarios y unos 15 camiones de bomberos equipados con cañones de agua, fue desplegado en el lugar. Aunque el fuego estuvo prácticamente bajo control para el domingo 22 de noviembre, el jefe de operaciones del Departamento de Bomberos de Serang, Tubagus Mahfud, explicó que se mantienen intensas labores de enfriamiento. Esto se debe a que los materiales de producción de la fábrica podrían hacer que el fuego se reavive, y algunas áreas con escombros, metal retorcido y láminas ennegrecidas siguen siendo inaccesibles.La planta, conocida por producir "Milkita", una marca de caramelos y golosinas a base de leche exportada a más de 40 países, tenía alrededor de 300 trabajadores en el complejo al momento del incidente.El director general de la empresa, Steven Wijaya, aseguró en una conferencia de prensa conjunta con las autoridades que la fábrica contaba con rutas de evacuación adecuadas y sistemas de protección contra incendios, como hidrantes y reservas de agua, que cumplían con las normas de seguridad y funcionaban normalmente. Además, afirmó que se realizaban simulacros de emergencia de manera regular junto con los bomberos locales.Sin embargo, este trágico evento se suma a una serie de incendios industriales mortales que ha experimentado Indonesia en los últimos años. Esta recurrente situación ha encendido las alarmas y aumentado la preocupación pública y gubernamental sobre el cumplimiento real de las normas de seguridad laboral y la preparación ante emergencias en las instalaciones manufactureras del país. La causa exacta del incendio sigue bajo investigación.