El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que durante sus recientes reuniones en China con el mandatario ruso, Vladímir Putin, le solicitó directamente "poner fin a toda agresión militar" contra territorios en Europa. Con base en este intercambio, el mandatario republicano expresó su confianza en conseguir pronto un acuerdo para acabar con la guerra en Ucrania, un compromiso que prometó durante su campaña presidencial en 2024.Trump sostuvo que esta posibilidad de paz es "muy firme" y confió en que dicho acuerdo "se logre con rapidez", marcando un tono optimista desde la Casa Blanca sobre la resolución del conflicto que ha devastado a Ucrania.Estas declaraciones se produjeron tras la reunión que Trump sostuvo la víspera en su residencia de Mar-a-Lago con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Según un pronunciamiento conjunto difundido este jueves, ambos líderes discutieron la importancia crucial de que Rusia "evite acciones que amplíen la guerra" en Ucrania. El jefe de Estado estadounidense señaló que "actualizó" al jefe de la OTAN sobre el contenido de sus conversaciones con Putin.Sin embargo, la postura de Trump ha despertado fuertes críticas por parte de los demócratas en Estados Unidos. La controversia se avivó después de que el líder de la Casa Blanca calificara a Putin como su "amigo" durante su encuentro bilateral de la semana pasada en China, donde también se reunieron de manera trilateral con el presidente chino, Xi Jinping.En un escenario que contrasta con el optimismo de Washington, el Kremlin rechazó este jueves la propuesta de una tregua invernal, tanto en el ámbito energético como para la exportación de cereal por el mar Negro. Esta exigencia había sido planteada la víspera por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien buscaba garantizar la estabilidad del continente durante los meses más fríos.Las autoridades rusas calificaron la propuesta europea como un "ultimátum" inaceptable, complicando aún más el panorama diplomático y poniendo a prueba la "posibilidad muy firme" de paz en la que confía la administración Trump.