Organizado por la Academia de Televisión, el debate se estructuró en cinco bloques temáticos de 20 minutos cada uno: vivienda; economía y fiscalidad; políticas sociales y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior. El formato permitió dos pausas breves en las que un miembro del equipo de cada candidato pudo ingresar al plató para consultas, aunque sin dispositivos móviles.El encuentro sirvió para cristalizar la pugna electoral en dos bloques claramente definidos: la izquierda, representada por el presidente en funciones Pedro Sánchez y Ada Colau, frente a la derecha y ultraderecha, encabezadas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.Alberto Núñez Feijóo mantuvo su estrategia ofensiva, bombardeando a Sánchez con preguntas y presumiendo de su experiencia como gestor y expresidente de Galicia. Por su parte, Santiago Abascal fue contundente al afirmar que "España debe ser para los españoles", defendió la prioridad nacional y culpó directamente a la migración de la inseguridad en el país, lanzando además insultos directos a Sánchez y Colau.A diferencia del debate de 2023, en el que Feijóo declinó participar, este año los líderes del PP y Vox compartieron escenario por primera vez sin incomodarse mutuamente. Esta falta de fricción refleja la realidad política actual, ya que ambas fuerzas podrían formar el nuevo Gobierno de España, tal como ya lo hacen en cuatro comunidades autónomas.Pedro Sánchez adoptó un tono más agresivo e irónico que en su enfrentamiento previo con Feijóo. Defendió la gestión de su última legislatura y se dedicó a señalar que las afirmaciones de Abascal eran "bulos" o información falsa.Por su parte, Ada Colau tuvo una participación muy activa, desmintiendo en varias ocasiones a Feijóo y Abascal. Coincidió con Sánchez en varios puntos y lanzó una dura advertencia al electorado, afirmando que es un peligro para España que el PP y Vox puedan formar gobierno, llegando a calificar a Vox como "el partido más corrupto de Europa".El debate se produce en un contexto electoral complejo para el Ejecutivo progresista, que ha gobernado durante los últimos ocho años. Salvo la encuesta oficial del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el resto de los sondeos indican que el PP y Vox sumarán fácilmente la mayoría absoluta necesaria para desplazar a Pedro Sánchez de la presidencia, dado que el resto de fuerzas de izquierda no alcanzarían los escaños suficientes para mantener la gobernabilidad.Con este último enfrentamiento televisivo concluido, los cuatro candidatos cierran sus campañas buscando captar el voto indeciso de cara a los comicios de este domingo 29 de noviembre.