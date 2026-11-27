El jueves 26 de noviembre, el presidente Donald Trump, acompañado por la primera dama Melania Trump, se comunicó con seis unidades desplegadas en el extranjero. Durante una llamada con el teniente coronel Matthew S. Andrews, comandante del Escuadrón de Caza y Ataque de Marines 312 en la Base Aérea de Al Dhafra (Emiratos Árabes Unidos), Trump elogió las cifras de reclutamiento, afirmando que "estamos estableciendo récords en todas las fuerzas".Añadió: "En otras palabras, lo que te estoy diciendo, Matthew, es que si alguna vez te vas, te vamos a reemplazar muy fácilmente. Así que no te vayas, Matthew. ¿Ok? No te vayas", a lo que el oficial respondió con un breve y formal agradecimiento.Los pilotos bajo el mando del teniente coronel Andrews operan aviones de combate contra misiles y drones iraníes sobre el Estrecho de Ormuz, la estrecha vía fluvial responsable de una quinta parte del petróleo mundial. La base fue alcanzada en los primeros días de la guerra, un conflicto que, a los nueve meses, ya ha costado al gobierno de EE. UU. 50.000 millones de dólares y ha provocado un aumento significativo en los precios de la energía.En una llamada anterior, Trump ya había informado a una unidad de defensa aérea del ejército que su despliegue no terminaría y que la victoria estaba cerca, afirmando que la guerra terminaría "más o menos cuando yo quiera".Más tarde, Trump vivió un momento incómodo mientras hablaba con militares estadounidenses en el extranjero al preguntar si alguien tenía una pregunta para la primera dama. "Si tienen algo que preguntar, o si alguna de esas 10 personas que los rodean tiene algo que preguntar, tenemos aquí a nuestra gran primera dama, que está haciendo un muy buen trabajo", dijo el presidente.Tras un breve silencio, el operador que controlaba las líneas respondió: "Señor presidente, no creo que tengamos ninguna pregunta en este momento". Trump señaló entonces cortésmente el reciente éxito de Melania en la reunión de familias de acogida rusas y ucranianas earlier en la semana.El presidente pasó a responder varias preguntas de las tropas. Un soldado le preguntó cómo maneja las muchas batallas que enfrenta en la vida y qué consejo daría a los jóvenes estadounidenses que enfrentan sus propios desafíos.Trump respondió citando su deseo de competir y ganar, y elogiando al país y al ejército. "Bueno, algunos de nosotros nacimos con una especie de sentimiento de competitividad y queremos ganar, en este caso, para nuestro país", afirmó. Añadió que es "el mayor honor" servir como presidente de los Estados Unidos, antes de jactarse de cómo reconstruyó el ejército de EE. UU. en sus primer y segundo mandatos, así como de su supuesto éxito al "hacerse cargo" (taking over) de Venezuela.