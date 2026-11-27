Tres fuentes familiarizadas con el asunto informaron a Reuters que piratas informáticos lograron acceder a la red de Cloud One. El hallazgo se produjo hace aproximadamente un mes, durante los trabajos rutinarios de actualización del sistema, y desde entonces ha provocado interrupciones en toda la plataforma. Hasta el momento, no se ha podido determinar la identidad de los responsables del ataque, el alcance total de la intrusión ni si se llegó a sustraer información confidencial. Sin embargo, una de las fuentes enfatizó la gravedad de la situación: "Una brecha de seguridad aquí es algo muy grave", dada la naturaleza crítica de los sistemas alojados en la plataforma.Puesta en marcha en 2017, Cloud One fue diseñada para funcionar como una ventanilla única para las necesidades informáticas de la Fuerza Aérea. La plataforma combina los recursos de cuatro gigantes tecnológicos: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet.Este ecosistema da servicio a decenas de aplicaciones vitales, incluyendo la gestión de datos de personal y nóminas, así como sistemas de logística y mantenimiento. Entre sus componentes más sensibles se encuentran el sistema de mando y control basado en la nube, que recopila datos de radares de defensa aérea y otras fuentes de inteligencia en toda Norteamérica, y el Sistema Integrado de Municiones de Combate de Teatro de Operaciones, encargado de rastrear bombas y misiles en más de 200 bases de la Fuerza Aérea de EE. UU. repartidas por todo el mundo.Cabe destacar que SAIC fue el contratista principal de Cloud One hasta 2025, año en que la empresa Leidos tomó el relevo de la gestión. Ambas compañías han remitido las consultas sobre el incidente directamente a la Fuerza Aérea.Para evaluar la magnitud del daño, los investigadores han recurrido al Cyber Command, la fuerza cibernética oficial del ejército estadounidense.Según las fuentes, los ciberintrusos aprovecharon una vulnerabilidad de software para acceder al "plano de control" de la red. Una de las fuentes comparó este acceso con el de un "mando a distancia universal", lo que, en teoría, podría haber permitido a los hackers comprobar el estado operativo de los aviones militares o el movimiento de piezas de repuesto, aunque aún no está claro si llegaron a ejercer este tipo de vigilancia. La investigación continúa para determinar el impacto real y fortalecer las defensas de una de las plataformas en la nube más grandes y críticas del ejército estadounidense.