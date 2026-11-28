El Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) del Reino Unido confirmó este domingo que el incidente detectado la noche del jueves y que se extendió durante el viernes fue, efectivamente, un ciberataque. Como medida de precaución, la institución desconectó una serie de servicios cruciales, incluidos los portales de pensiones estatales, el Universal Credit (Crédito Universal) y la Prestación por Discapacidad Personal (PIP), varios de los cuales permanecieron inaccesibles durante el fin de semana.Millones de ciudadanos se quedaron sin acceso a estos servicios en línea al no poder iniciar sesión. Un portavoz del DWP declaró: "Nuestro equipo y expertos especializados en ciberseguridad continúan investigando este ataque. Junto con el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) y el Centro de Coordinación de Ciberseguridad del Gobierno, estamos trabajando para comprender la causa de este intento de acceso no autorizado a nuestros sistemas".Las autoridades han asegurado que, hasta el momento, no existe evidencia de que se hayan comprometido datos personales. El secretario de Trabajo y Pensiones, Pat McFadden, admitió que el incidente es "serio", pero defendió la decisión de apagar los sistemas: "Hicimos lo correcto al desconectar nuestros sistemas para proteger al público y su información personal".No obstante, el ataque ha generado preocupaciones operativas tangibles. Algunos solicitantes de beneficios han reportado retrasos en sus pagos, y existe la inquietud de que los beneficiarios actuales no puedan completar el proceso normal de actualización de su "diario" en línea para demostrar que buscan empleo. Para mitigar esto, el DWP ha asegurado que los receptores de beneficios no serán sancionados por las entradas faltantes en sus diarios durante el incidente y ha aconsejado a los usuarios llamar a la línea telefónica de beneficios si tienen problemas.Aunque aún no está claro quién está detrás del ataque, expertos consultados por el Daily Mail sugieren que la interrupción podría haber sido respaldada por un Estado hostil. Amanda Finch, directora ejecutiva del Instituto Colegiado de Seguridad de la Información, señaló: "Es más probable que sea algo destinado a socavar la confianza en el gobierno en lugar de ir tras el dinero, por lo que creo que es más probable que sea algo como un crimen patrocinado por un Estado".Este incidente pone de relieve advertencias previas sobre la infraestructura tecnológica del DWP. A principios de este mes, la funcionaria de mayor rango del departamento, Dame Sarah Healey, admitió su preocupación por el software anticuado de la institución, señalando que "con bastante frecuencia" el personal trabaja en "sistemas informáticos extremadamente antiguos" y que la resiliencia cibernética es uno de los factores que "mantiene despierto a un secretario permanente".El ataque al DWP es el más reciente en una serie de incidentes de ciberseguridad que han afectado al Reino Unido. A principios de mes, varios proveedores de carne del país reportaron que sus refrigeradores se calentaron durante la noche debido a hackeos dirigidos al software utilizado por supermercados en toda Europa. Además, en las últimas semanas, minoristas de moda como Next y Asos han señalado incidentes separados de acceso no autorizado a ciertos datos. El organismo de protección de datos del Reino Unido ha confirmado que ya está en contacto con el DWP para investigar el incidente.