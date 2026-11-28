La explosión ocurrió alrededor de las 10:00 horas (tiempo local) en la zona de Shegi, en las afueras de la ciudad de Asadabad. Junaid Ahmad Jahani, testigo presencial del suceso, confirmó a la agencia EFE que la detonación se produjo en el interior de una vivienda colindante a la escuela, donde pudo observar a decenas de víctimas. Hasta el momento, las autoridades locales y la policía no han precisado la cifra exacta de fallecidos ni han determinado las causas del estallido.Este trágico suceso se registra apenas una semana después de un incidente similar en la provincia suroriental de Farah, donde cuatro estudiantes de una escuela coránica murieron y otros dos resultaron heridos al detonar un remanente explosivo de guerra. Estos eventos han encendido las alarmas sobre el peligro que representan los artefactos sin detonar y la violencia residual para la población más vulnerable del país.La seguridad de los centros educativos en Afganistán ya había sido severamente vulnerada en agosto, cuando 42 estudiantes resultaron heridos en una explosión en Kabul. Sobre aquel incidente, existe una discrepancia en las narrativas: mientras las autoridades de facto talibanes atribuyeron el suceso a un antiguo proyectil sin detonar, el relator especial de Naciones Unidas para Afganistán, Richard Bennett, lo calificó directamente como un ataque deliberado.La falta de claridad en las causas de la explosión de este sábado en Kunar mantiene a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos en alerta, exigiendo investigaciones transparentes y medidas urgentes para proteger a los estudiantes y a la población civil en Afganistán.