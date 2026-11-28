La relatora de la ONU, Francesca Albanese, anunció este sábado 28 de noviembre a través de su cuenta en la red social X que finalmente había logrado salir del aeropuerto Juan Santamaría. "Estoy fuera del aeropuerto. Por fin. Gracias a todas y todos los que me brindaron su ayuda", escribió la funcionaria.Su liberación hacia un hotel para descansar se produjo después de que la Sala Constitucional de Costa Rica ordenara a la Dirección General de Migración permitir su traslado, poniendo fin a una retención de más de un día y medio en la terminal. La medida buscaba garantizar su bienestar antes de su salida programada del país.La polémica se desató cuando la Dirección de Migración de Costa Rica prohibió el ingreso de Albanese al país, argumentando, según el director de la institución, Homer Badilla, la existencia de una "alerta internacional por vínculos con actos terroristas".A pesar del contratiempo, la jurista italiana pudo cumplir con el motivo principal de su visita: recibir un doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Costa Rica (UCR) en reconocimiento a su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. El acto se llevó a cabo de manera virtual el viernes, con Albanese conectándose desde una sala del aeropuerto a las afueras de San José. Hasta el momento, ni la Presidencia de la República ni la Cancillería costarricense se han pronunciado sobre el caso, que ha generado fuertes críticas a nivel local e internacional.Tras este incidente, Albanese tiene programado viajar a México. Para evitar nuevos contratiempos, el Ministerio de Exteriores de Italia informó que su embajada en México ha alertado a las autoridades mexicanas sobre la llegada de la relatora, "asegurándose de que no existen impedimentos para su entrada en el país".La figura de Albanese ha sido objeto de controversia internacional debido a sus críticas a la ocupación israelí de Palestina, postura que incluso le ha valido sanciones por parte de Estados Unidos. Su tránsito hacia México marca el siguiente capítulo de una agenda que ha estado marcada por la tensión diplomática y la defensa de sus garantías fundamentales.