El sistema de tormentas que barre el país ha generado un impacto significativo en la infraestructura y la movilidad, justo durante el periodo de mayor tráfico aéreo registrado en 16 años en Estados Unidos. Según el sitio especializado FlightAware, hasta las 14:30 horas (hora del este), se registraron 135 vuelos cancelados con destino u origen en el país (una cifra menor a los casi 400 del jueves), pero casi 2,200 vuelos acumulaban retrasos. Los aeropuertos más afectados fueron el John F. Kennedy de Nueva York (10 cancelaciones), Logan en Boston (ocho) y Dulles en Washington D.C. (cinco).En cuanto al suministro eléctrico, el portal PowerOutage reportó que aproximadamente 448,550 usuarios permanecían sin luz. Los estados con mayor número de afectados son Pensilvania (109,690), Nueva Jersey (68,721), Misuri (66,220), Maryland (54,799) y Virginia (49,178).El NWS advirtió sobre una "amplia tormenta" que se desplaza por el noreste del país, trayendo consigo ventiscas, inundaciones costeras, lluvia engelante en Maine y nieve en el valle de Tennessee y los Montes Apalaches, lo que genera condiciones altamente peligrosas para los viajeros. Se reportaron acumulaciones de nieve de hasta 38 centímetros en Misuri, uno de los estados más golpeados, junto con vientos de hasta 40 kilómetros por hora en la costa este.Sorprendentemente, el frío extremo ha alcanzado el "Sur Profundo", con avisos de congelamiento en estados como Alabama, Georgia, Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur, donde las temperaturas han descendido por debajo de los cero grados centígrados.Por otro lado, en la costa del Pacífico, estados como California y Washington enfrentan una serie de tormentas que continuarán afectando la región hasta la próxima semana, con pronóstico de lluvias generalizadas, nevadas en zonas montañosas, fuertes ráfagas de viento, inundaciones costeras y alto oleaje.La magnitud del fenómeno meteorológico ha obligado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York. El impacto también ha reached las festividades tradicionales, ya que la ciudad de Nueva York se vio obligada a posponer el icónico desfile de Acción de Gracias de Macy's, reprogramándolo para el sábado, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de asistentes y participantes ante las adversas condiciones climáticas.