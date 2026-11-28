En una entrevista con la BBC emitida este viernes 27 de noviembre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó su profundo rechazo a la postura amistosa que Donald Trump ha mostrado hacia el líder ruso. Al ser cuestionado sobre cómo se siente al ver a Trump abrazar a Putin y llamarlo su amigo, Zelenski fue contundente: "Es lo mismo que si alguien dijera que Hitler era un buen amigo durante la Segunda Guerra Mundial".El mandatario ucraniano enfatizó la naturaleza del régimen de Moscú, afirmando que Putin "es un agresor y un asesino. No puede ser un amigo. Simplemente no puede serlo", marcando una línea roja diplomática frente a los intentos de normalización de relaciones por parte de la administración estadounidense.Las declaraciones de Zelenski llegan apenas una semana después de que Trump y Putin mantuvieran un encuentro en China, su primera reunión desde agosto de 2025. Durante dicho evento, el presidente estadounidense calificó públicamente a Putin de "amigo".Posteriormente, Trump publicó una fotografía en la que ambos líderes aparecían estrechándose la mano, acompañada de un llamativo titular que rezaba: "Mi amigo". Esta imagen y el tono de la reunión han generado una fuerte reacción en Kiev, donde se percibe cualquier acercamiento cordial con el Kremlin como una traición a las víctimas del conflicto.Hasta el momento, Estados Unidos no ha conseguido negociar un acuerdo para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, a pesar de que Trump insiste en que está trabajando con ambas partes para detener los combates. Frente a esto, Zelenski declaró a la BBC que lo que hace falta son "más avances, eso es lo que necesitamos", e instó a Washington a ejercer una mayor presión sobre Moscú en lugar de mostrar gestos de camaradería.Este intercambio de declaraciones ocurre en un contexto geopolítico complejo. Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, desencadenando una guerra devastadora que, según estimaciones, ha causado cientos de miles de muertos. Mientras que Estados Unidos fue el principal aliado y respaldo de Ucrania durante el mandato del expresidente Joe Biden, Trump ha reducido drásticamente la ayuda militar y el apoyo diplomático desde que regresó a la Casa Blanca a principios del año pasado, dejando a Kiev en una posición de mayor vulnerabilidad mientras busca garantizar su soberanía.