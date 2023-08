Invierten en infraestructura en Imfoculta

Nogales, Son

Uno de los constantes por parte de la ciudadanía, con algunas de las instalaciones cívicas y artísticas propiedad del Ayuntamiento, era la falta de aires acondicionados, sobre todo en esta temporada de calor, que coincide con graduaciones de escuelas, tema que ya ha recibido solución con una inversión importante por parte del Imfoculta.

Nadir del Cid, director de esta oficina de promoción cultural explicó que, una de las peticiones del alcalde previo a la organización, de lo que serían los cursos de verano para niños que se encuentran en estos momentos en el Cecun, era el realizar lo necesario para la comodidad de los menores.

Una vez rehabilitado este sistema, se gestionó el poder continuar con estos trabajos en los demás espacios que dan esparcimiento a los nogalenses en cuestión cívica o cultural, como lo es el teatro auditorio, el museo de arte y la biblioteca municipal, lo que se ha estado realizando, según el director.

“Estaban en muy malas condiciones, se tuvieron que comprar aires nuevos, había un fuerte reclamo de la ciudadanía, que no estaba pues reclamando un espacio cómodo para poder tener ahí sus eventos y las actividades que regularmente tienen, con justa razón, porque ya tenía mucho tiempo así”, manifestó el director.

Compartió que durante las primeras evaluaciones, la compañía encargada de este mantenimiento informó que muchos de los problemas eran ocasionados a una supuesta falta de conocimiento por parte de quien haya realizado las composturas, porque lo que en esta ocasión se tiene una garantía que acompaña a lo realizado, tanto en equipos como en la mano de obra.

“Son aires acondicionados grandes de capacidad industrial, que pueden estar encendidos día y noche si causar problemas, siempre y cuando se le dé su mantenimiento correcto, también en la biblioteca, no contábamos con aires acondicionados, en su momento no se si la administración anterior pusieron unos minisplits en unas áreas especificas, no en el área común, se lo robaron esos aires, y ahora se adquirió y se instaló todos los aires acondicionados necesarios”, dijo.

Tras esta solución, adelantó que la mira ahora se encuentra en el edificio de la fábrica de artes y oficios, la cual fue entregada sin sistema de aire acondicionado, por lo que espera las gestiones del alcalde puedan alcanzar para también dotar de esa comodidad, tomando en cuenta que esta primera etapa tuvo una inversión aproximada de un millón 340 mil pesos.