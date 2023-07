Invita Asociación George Papanicolaou a unirse al grupo de voluntarios

Nogales, Son

La Agrupación George Papanicolaou se encuentra en busca de personas que deseen unirse a la institución como parte del grupo de voluntarios. Actualmente esta organización cuenta con solo 6 mujeres que apoyan en las diferentes actividades que competen a la agrupación, sin embargo, Angélica Romero Duarte presidenta de George Papanicolaou hizo un llamado a las señoras que tengan vocación de servir a acercarse a la oficina para que puedan obtener mayor información.

Algunas de las actividades que se realizan son atender a las pacientes que llegan para realizarse los estudios, toma de datos o salir a compartir información en pláticas escolares o en empresas.

“Hay una carencia de voluntariado, hay muchas señoras quizá jubiladas, que no cuidan nietos, pero así estamos casi todas las instituciones carentes de voluntariado, pero es algo tan bonito el poder servir y si no recibes algo a cambio porque pues no es remunerado, pero es tan bonito cuando la gente te encuentra y te agradece lo que hiciste por ellas, debe de haber un poco más de conciencia y adherirse a cualquier institución, si no hay voluntariado no se pueden trabajar todas las áreas como corresponde, aquí diariamente se hacen los estudios de Papanicolaou, se dan los pases económicos de las mamografías y los exámenes de antígeno prostático a los hombres, pero debemos salir a las escuelas, ya viene la temporada de salir a dar platica a las escuelas, darles información sobre lo que es un cáncer cervico uterino o virus del papiloma humano”, expuso Angélica Romero Duarte presidenta de la agrupación.

Angélica finalizó comentando que a raíz de la pandemia muchas de las actividades que como agrupación realizaban para el servicio de la comunidad se vieron pausadas y esperan en este año puedan reactivarlas y para ellos se necesita de más personas voluntarias que apoyen en esto.