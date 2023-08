Invita Ceci Flores a López Obrador a jornada de búsqueda

Nogales, Son

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Ceci Patricia Flores Armenta invitó al presidente Andrés Manuel López Obrador a una jornada de búsqueda de las que normalmente realizan, al precisar que la petición de reunión con él que han solicitado por meses, no tiene nada que ver con “politiquería”.

“Con todo respeto, si usted no nos quiere invitar, no nos quiere recibir, pues nosotras lo invitamos a que nos acompañe a una jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto, quizá sienta un poco lo que sentimos y cambie de parecer, usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella”, dijo.

“Que a eso nos dedicamos nosotras, a escarbar y que brota de este país lo que muchos entierran y donde no hay nada digno. Así que no se preocupe, estoy segura, su investidura y con todo respeto y sin ofender, acompáñenos y verá que cambia de opinión, si no así, pues no lo volvemos a buscar”, aseguró.

La activista, que enfrenta la desaparición forzada de dos de sus hijos, Marco Antonio y Alejandro Guadalupe, manifestó que si las madres buscadoras piden una reunión con él no tiene nada que ver con “politiquería ni con publicidad”.

“Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros desaparecidos para fines poco dignos, usted no sabe y le pido a Dios que jamás lo sepa, lo que es tener un hijo desaparecido y vivir entre el dolor y la esperanza cada minuto del día. Es como si supiera que desde ese momento te vas a dedicar a buscar y que te vas a reunir con quien sea que te ofrezca una esperanza”, dijo en un video difundido a través de sus redes sociales.

Consideró que cuando dice que es “politiquería” buscar dicha reunión con él sienten una especie de apatía e insensibilidad, lo que es una lástima, ya que es un tema que forma parte de la realidad que enfrenta el país y que ellas como familias de desaparecidos son las que realizan y encabezan las búsquedas.