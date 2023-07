Jabeur apunta al cetro

WIMBLEDON, Ing

Hace un año, Ons Jabeur se despidió de Wimbledon sin el trofeo de campeona pero con más confianza que nunca en que algún día ganaría un título de Grand Slam.

Marketa Vondrousova también estuvo en All England Club en 2022. No para jugar, sino para visitar Londres y apoyar a su mejor amiga — y compañera de dobles — mientras tenía un yeso en su muñeca izquierda después de una operación, desconociendo lo que le depararía el futuro del tenis.

Su juego es igualmente variado, con tiros cortos y cambios de ritmo. También tienen un récord combinado de 0-3 en finales de Grand Slam. Eso cambiará el sábado, cuando la sexta preclasificada Jabeur y Vondrousova se mida en la Cancha Central por el título femenino.

“Diría que siempre creí. Pero a veces te cuestionas y dudas si va a suceder, si algún día va a suceder. Cuando alcanzas las últimas rondas, pienso que eso te ayuda a creer más”, dijo la tunecina Jabeur, de 28 años.

Jabeur es la única mujer árabe y la única mujer del norte de África en alcanzar una final de Grand Slam.

La temporada pasada perdió en el partido por el título en Wimbledon ante Elena Rybakina y en el U.S. Open ante Iga Swiatek.

Marketa Vondrousova ha ido de sorpresa en sorpresa en Wimbledon



“En lo personal, voy a aprender mucho no sólo de la final de Wimbledon, sino también de la del U.S. Open, y daré mi mejor esfuerzo”, dijo Jabeur el jueves después de derrotar a la segunda favorita Aryna Sabalenka por parciales de 6-7 (5), 6-4, 6-3 en las semifinales. “Tal vez este año se trate de haber intentado dos veces y conseguirlo a la tercera”.

Jabeur necesitó superar una lista formidable de rivales en las últimas dos semanas.

La potente Sabalenka, ganadora del Abierto de Australia en enero pasado, fue la cuarta excampeona de un Grand Slam que quedó en el camino de Jabeur, una lista que también incluye a Rybakina, a la dos veces ganadora de Wimbledon Petra Kvitova y a Bianca Andreescu, quien levantó el título del U.S. Open en 2019.



Sólo dos mujeres en los 55 años de la era profesional del deporte han ganado un Grand Slam después de superar a tantas campeonas de torneos mayores en un mismo torneo: Serena Williams en el U.S. Open de 1999 y Justine Henin en Roland Garros 2005.

“Quiero que el camino valga la pena”, declaró la africana.

Vondrousova, quien ya venció a Jabeur en dos ocasiones este año, también tuvo que superar un cuadro bastante complicado.

No tan difícil, quizá, pero sí bastante complicado.

Su triunfo 6-3, 6-3 sobre Elina Svitolina en las semifinales llegó después de imponerse a cuatro preclasificadas: La cuarta favorita Jessica Pegula, la 12da sembrada Veronika Kudermetova, la 20ma preclasificada Donna Vekic y la 32da sembrada Marie Bouzkova.

La zurda de 24 años oriunda de la República Checa es la primera mujer en alcanzar la final en All England Club sin estar preclasificada desde Billie Jean King hace 60 años.

Vondrousova era una adolescente cuando cayó en la final del Abierto de Francia ante Ashleigh Barty en 2019.

“En ese entonces simplemente fue demasiado para mí”, reconoció la checa.

Esa final fue sobre la arcilla roja. Esta será en césped, no precisamente su superficie predilecta.

Antes de colocar marca de 6-0 durante su actual visita a Wimbledon, sólo tenía cuatro triunfos en el cuadro principal de un torneo sobre césped y nunca había superado la segunda ronda en All England Club.

“El césped me era imposible”, dijo Vondrousova, quien se ausentó durante seis meses el año pasado mientras se recuperaba de dos cirugías en la muñeca. “Es aún más increíble que esté pasando esto”.

Durante su salto a los primeros planos hace 12 meses, Jabeur tenía de fondo de pantalla en su celular la fotografía del Plato Venus Rosewater, el trofeo que se le otorga a la campeona de Wimbledon.

Un reportero le preguntó el jueves qué imagen había elegido para esta ocasión.

“¿Puedo responder después de la final?”, contestó Jabeur.

Associated Press