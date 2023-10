Jets recuperan dos esquineros

FLORHAM PARK, NJ

Los cornerbacks titulares de los Jets de Nueva York Sauce Gardner y D.J. Reed superaron el protocolo de conmociones y jugarán el domingo contra los Gigantes.

El coach Robert Saleh anunció el viernes que tanto Gardner y Reed están “listos para jugar” después de entrenar por completo en la semana.

Gardner se ausentó de la victoria de Nueva York 20-14 sobre Filadelfia hace un par de semanas después de aparecer de forma tardía en el reporte de lesiones con lo que inicialmente se reportó como “enfermedad” por parte del equipo. Los síntomas aumentaron para el Novato Defensivo del Año en 2022 y se determinó que había sufrido una conmoción.



Reed no participó en dos partidos después de sufrir una lesión en la derrota por 23-20 ante Kansas City el 1 de octubre.

El regreso de Gardner y Reed será un gran impulso para la defensiva de los Jets, que contaron con Bryce Hall, Craig James y Tae Hayes para reemplazarlos. Los suplentes jugaron bien, pero Gardner y Reed forman uno de los mejores combos de corners de la NFL cuando están sanos.

“Tenerlos nos permite mayor flexibilidad en la defensiva y nos permite hacer algunas cosas que no hacemos normalmente sin ellos”, dijo Saleh.



El liniero ofensivo novato Joe Tippmann, selección de segunda ronda de los jets en el draft de abril, fue descartado por una lesión de cuádriceps. Fue titular en los últimos cuatro partidos como guardia derecho y seguramente será reemplazado ya se por Billy Turner o Wes Schweitzer.

Saleh no se vio sorprendido de saber que el corredor Dalvin Cook está batallando para ajustarse al rol limitado que tiene en la ofensiva.

“De hecho, estoy feliz de que esté un poco frustrado porque significa que está totalmente comprometido y quiere ser parte de ello”, dijo Saleh. “Quiere hacer repeticiones, quiere jugar. No está aquí sólo para cobrar un cheque de pago. Entonces, si no estuviera frustrado, entonces pensaría que algo andaba mal”.