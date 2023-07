Jonathan, joven con Asperger termina la prepa; busca conquistar la universidad

Nogales, Son

En esta temporada de graduaciones le compartimos el caso de Jonathan un joven de 21 años con Síndrome de Asperger quien recientemente culminó sus estudios de nivel media superior, logrando demostrar que las barreras solo existen si alguien las interpone, el joven hoy espera poder conquistar los estudios profesionales.

Un camino largo y cansado fue recorrido por Jonathan, su madre y sus tres hermanos, esto para que el joven con síndrome de asperger pudiera concluir sus estudios, su familia incluso consideró llevárselo a Hermosillo en busca de que el muchacho tuviera mejores oportunidades educativas.

“Muy difícil porque en la mayoría de las escuelas de prepa no se acepta a una persona con alguna condición, cuando el termina su secundaria estábamos planeando llevarlo a Hermosillo para que estudiara la preparatoria porque haya si hay escuelas que los ayudan, en ese lapso me encuentro con algunas personas que me dicen que están abriendo una escuela en CETIS para apoyarlos a ellos esa escuela es CAED y empezamos la aventura y lo logro”, compartió Andrea Robles madre de Jonathan.

Jonathan comentó que a pesar de que las tareas y trabajos escolares fueran complicados, el solo se encargó de realizarlos, logrando sobresalir en su nivel de inglés y por su gusto hacia la computación.

“Yo solo hago mis trabajos, no ellos, yo solo los hago”, expresó Jonathan joven recién egresado del Cetis en su escuela CAED.

Andrea se dijo orgullosa de poder darle una preparación académica a su hijo, mencionó incluso que teme ya que la inteligencia y capacidad de Jonathan la sobre pasan, sin embargo, gracias a su esfuerzo y de los docentes que se encontró en el camino el joven hoy logro una sus muchas metas.

“Bien orgullosa, porque a los muchachos con autismo o alguna condición la sociedad los limita y para muchos son como un estorbo, pero ver y demostrarle aquellos que algún momento dijeron no se puede, que nos dijeron ahí déjalo no va avanzar, pero ahí está más que comprobado, orgullosamente de Venciendo el Autismo y por todo el apoyo de los maestros que por vocación y por amor a enseñar todo ese esfuerzo se ve reflejado en ellos, en mi hijo y otros muchachitos más de aquí de la institución”, comentó la madre de Jonathan.

Para Jonathan y su familia esto es solo el comienzo, ya que van en busca de que alcance el nivel profesional y que obtenga un título universitario, Jonathan se inclina por la computación.

“Esperemos la universidad”, dijo.