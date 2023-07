Karla Panini dice creer en el matrimonio y crea polémica en redes

CDMX

Durante varios años Karla Panini ha sido duramente criticada en redes sociales debido a que muchos la culpan de haber sido la tercera en discordia en el matrimonio de quien era su amiga y compañera de trabajo, Karla Luna.

Muchos han catalogado a Karla Panini como una mala amiga, ya que aseguran se metió en la relación entre Karla Luna y Américo Garza y ahora es ella quien está casada con él y formado una familia junto con las hijas que tuvo Américo con Luna.

Por esa razón la famosa se ha ganado varios haters, quienes no dudan en atacarla cuando hace comentarios polémicos como el que recientemente hizo en su podcast Se dice de mí, en donde señaló que no le gustaría divorciarse de nuevo.

«Al que ahora es mi marido le dije: ‘Yo no me quiero volver a divorciar. Desgraciadamente ya nos sabemos el caminito fácil de ‘ay no funcionó, pues bye’. Pero no es lo que yo quiero que suceda, no crecí en ese ambiente, por eso yo sí creo en el matrimonio”.

La comediante piensa que en una pareja es importante apoyarse para así salir adelante juntos y puso de ejemplo su matrimonio.

“Creo que se puede, pero yo sola no voy a poder y tú tampoco porque los dos venimos de fracasos, matrimonios fallidos y situaciones terribles. Yo sé que yo no puedo sola”.

Este fragmento de su podcast lo compartió en Instagram y en la descripción del video escribió lo siguiente:

“No estoy orgullosa de haberme divorciado una vez, pero definitivamente voy a pedir de la ayuda de Dios para evitar que me vuelva a suceder”, Karla Panini hizo referencia a su divorcio con Óscar Burgos.

Como era de esperarse, en los comentarios de la publicación varios internautas criticaron a Karla Panini y recordaron la polémica con Karla Luna, quien murió en el 2017.

“¿Quién puede ver los podcasts de esta mujer sabiendo que le quito el marido a su mejor amiga?”, “¿Cómo pones pedir ayuda de Dios cuando tú misma destruiste un matrimonio y aun sabiendo las condiciones en las que estaba tu mejor amiga?”.