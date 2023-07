Kershaw descarta volver este mes

NUEVA YORK

Clayton Kershaw, pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, dijo el viernes que difícilmente lanzará antes de agosto, debido a una dolencia en el hombro izquierdo.

Kershaw ingresó en la lista de los lesionados el 3 de julio y se sometió a una resonancia magnética luego de consultar al médico principal del equipo en Los Ángeles, Neal ElAttrache. El zurdo de 35 años esperaba volver poco después de la pausa por el Juego de Estrellas, pero dice ahora que necesita tiempo para sanar.

“Nunca he tenido nada como esto en mi carrera”, dijo Kershaw. “Si no me hubieran hecho la resonancia, probablemente estaría lanzando este fin de semana, pero me la hicieron y mostró suficiente para que los médicos me dijeran que me tome unas semanas, así que eso voy a hacer”.

Los Dodgers no anunciaron lo que reveló la resonancia magnética, y Kershaw pareció frustrado por el diagnóstico. Atrapó y lanzó algunas pelotas el viernes, y dijo que cumplirá con una sesión de bullpen la próxima semana en Baltimore.

“Esto simplemente necesita sanar”, dijo Kershaw. “No necesita ser específico. No somos doctores. Simplemente tenemos que escucharlos, así que debemos hacer lo mejor que podamos, pero es algo loco”.

Kershaw fue elegido para su décimo Juego de Estrellas, con lo cual empató la mayor cifra en la historia de la franquicia. Asistió al encuentro en Seattle pese a que no pudo lanzar.

“No pienso que nadie tenga una fecha exacta para el regreso, pero esto va a ser un avance más lento y estoy seguro que a Clayton no le encanta esto”, dijo el manager de Los Ángeles, Dave Roberts.

También el viernes, los Dodgers activaron a Chris Taylor, quien salió así de la lista de los lesionados, y añadieron a su nómina a Jake Marisnick, en medio de una serie de movimientos antes de abrir una serie de tres juegos ante los Mets de Nueva York.

Taylor quedó en activo tras perderse 15 compromisos con un dolor en la rodilla derecha y luego de disputar dos duelos de rehabilitación en las menores. Está bateando para .206 con 11 jonrones y 26 impulsadas en 59 juegos de esta temporada.

La campaña anterior, el versátil jugador bateó para .221 con 10 jonrones y 43 empujadas en 118 juegos.