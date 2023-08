Kyrgios se baja del US Open

NUEVA YORK

Nick Kyrgios se bajó el jueves del Abierto de Estados Unidos, con lo que el australiano se perderá los cuatro torneos de Grand Slam un año después después de haber alcanzado su primera final en un grande.

Kyrgios apenas ha disputado un partido competitivo de individuales esta temporada — una derrota en Stuttgart, Alemania, en junio.

Poco después de ello, se retiró de Wimbledon debido a una lesión en la muñeca. Fue en All England Club en 2022 cuando Kyrgios completó su mejor actuación en una de las principales citas del tenis. Perdió ante Novak Djokovic. en la final.

Acto seguido, en el US Open hace un año, Kyrgios logró su mejor resultado en Flushing Meadows al alcanzar los cuartos de final. Eliminó al campeón defensor y máximo cabeza de serie Daniil Medvedev en la cuarta ronda antes de caer en cinco sets ante Karen Khachanov.

El australiano de 28 años comenzó la temporada, dándose de baja en el Slam de su país por culpa de una lesión en la rodilla izquierda que precisó una artroscopia.

También se perdió el Abierto de Francia. Su prolongada ausencia ha tenido como efecto que Kyrgios se desplome en el ranking, ubicándose 92do esta semana.

La competencia de sencillos del US Open en Nueva York arrancará el 28 de agosto. Los cuadros se determinarán el 24 de agosto.

La Asociación Estadounidense de Tenis comunicó la baja de Kyrgios, así como la del alemán Jan-Lennard Struff. No se dieron motivos específicos sobre los retiros.

Dos argentinos ingresaron al cuadro principal para sustituirles: Facundo Díaz Acosta y Diego Schwartzman.

Horas antes de bajarse de Wimbledon a inicios de julio, Kyrgios respondió a una pregunta sobre si echaba de menos el tenis con tanto tiempo inactivo.

“La verdad que no echo de menos el deporte, te voy a ser franco. Hasta cierto me fastidia un poco tener que volver”, dijo al dibujar una sonrisa. “Pero es mi trabajo”.