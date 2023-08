Las Tortugas Ninja reinventan su legado

CDMX

Inspirados por el fenómeno estilístico y narrativo de Spider-Man: A través del Spider-Verso en 2018, y que incluso rompió la hegemonía de Pixar al ganar el Oscar a Mejor Película Animada en 2019, varios estudios de Hollywood buscaron alternativas para revivir sus franquicias con mayor potencial o renovarlas.

Como resultado de esas exploraciones, este llega a la cartelera mexicana Tortugas Ninja: Caos mutante, una película de acción que rescata a los entrañables Rafael, Miguel Ángel, Leonardo y Donatello para ponerlos en una trepidante historia que escapa por completo de la estética convencional de la animación.

“Los estudios ya no quieren invertir en películas animadas que se parezcan a lo que hemos visto en los últimos 30 años. Buscan cosas nuevas y únicas en el mercado. Aunque parece un algo arriesgado, no debería sentirse como tal, sino como una necesidad”, comentó, Jeff Rowe, el director detrás de esta aventura en las alcantarillas de Nueva York.

“En estos momentos podemos decir que, incluso, el estilo visual va mucho más adelantado que las narrativas, que tienden a ser más tradicionales, pero eso también va a cambiar”, agregó.

Un ejemplo claro de lo anterior está en la propia película que Rowe codirigió junto a Kyler Spears, en la que se cuenta el origen mutante de las tortugas tras un accidente químico que vertido por las alcantarillas de la Gran Manzana, mismo que alcanzó a otras especies animales que ahora buscan tomar control de la ciudad y el mundo entero.

“Creo que la razón por la que me eligieron para dirigir fue porque les propuse hacer una película auténtica de las Tortugas Ninja, es decir, que los personajes fueran verdaderos adolescentes, realistas, naturalistas y auténticos”, abunda Rowe, quien cuenta con una sólida carrera como guionista de series animadas como Gravity Falls y (Des)Encanto

En esta ocasión, el originario de los suburbios de Chicago, Illinois, y también realizador de Los Mitchell contra las máquinas, no trabajó solo en el libreto, sino que Paramount y Nickelodeon decidieron que Seth Rogen (Donkey Kong, en Super Mario Bros. La película) también participara.

“Es aterrador e intimidante estar al frente de un proyecto tan grande como éste, pero estábamos muy apoyados por Seth y su equipo, quienes tienen toda la experiencia para aliviar los tiempos de duda y confusión que experimentamos al preparar esta aventura”, detalló Rowe.

El cineasta también habló de una de las decisiones más arriesgadas del proyecto: presentar a April O’Neil afroamericana, con una preferencia sexual ambigua y una anatomía distinta a lo mostrado en otras caricaturas, cómics y videojuegos.

“Lo importante con ella era convertirla en una adolescente como las propias tortugas. En otras versiones ella era más grande, era su interés amoroso, incluso tenía un comportamiento maternal con ellos.

“Lo que proponemos aquí es que sea de su misma edad y que también fuera una desconocida como las propias tortugas, así es que sentimos natural que tuviera las inquietudes y dudas de una adolescente”.

Ramsey McBean, productor ejecutivo de Tortugas Ninja: Caos mutante, aseguró que la animación es una herramienta no solamente para el entretenimiento, sino también para lanzar mensajes y fomentar un cambio social.

“Cuando puedes combinar esos dos mundos, es cuando la magia en realidad sucede. Pero lo más importante es partir de una historia con un significado realmente importante que puedas compartir con la audiencia”.

Las Tortugas Ninja nacieron de la imaginación de Kevin Eastman y Peter Laird, quienes las plasmaron por primera vez en un comic en blanco y negro que fue publicado por la editorial Mirage Studios en 1984.

De las historietas brincaron a una serie animada estrenada en 1987 y emitida hasta 1996 por la CBS en Estados Unidos, lo que las popularizó mundialmente y dio paso a sus versiones de videojuegos, figuras de acción, juegos de rol y una gira de conciertos titulada Comin’ Out of Their Shells Tour, que se realizó en 1990.

Los discípulos de Splinter tuvieron su primera adaptación live-action ese mismo año con unas botargas que lograron dos secuelas más estrenadas en 1991 y 1993.

Fue hasta 2007 que Warner Bros. y The Weinstein Company estrenaron TMNT, la primera versión completamente animada digitalmente por computadora (CGI) a la que siguió Turtles Forever, de 2009, y en 2014 la cinta Tortugas Ninja, un híbrido entre animación y acción real con la actuación de Megan Fox y la producción ejecutiva de Michael Bay, cuya secuela Tortugas Ninja 2: Fuera de las sombras, estrenó dos años después.

Este 2023, Caos mutante buscará no solo entretener, sino lograr una franquicia sólida como lo logró el Spider-Man de Miles Morales con la trilogía del Spider-Verso, pues la cinta tiene una escena post-créditos que parece sugerir una segunda entrega. Pero no les diremos de qué trata, sólo no salgan de la sala al término. Sean pacientes.

“No es una película tradicional de Hollywood. Es divertida, es extraña y diferente en muchos sentidos pero creo que eso es lo que la hace especial y esperamos que también la haga memorable para la audiencia”, concluyó su director.

Caos Mutante no logró tener más promoción debido a la huelga de los sindicatos de actores y guionistas que mantiene congelada toda clase de difusión de producciónes.