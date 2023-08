Libros de texto gratuitos: contenidos son deficientes e ideológicos, acusan

CDMX

A tres semanas de que inicie el nuevo ciclo escolar para 30 millones de niños en la enseñanza básica, legisladores del PAN y del PRI, junto con especialistas y profesores alertaron desde la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del riesgo de no retirar los libros de texto gratuito, porque sus contenidos son deficientes, ideológicos y carentes del conocimiento que requieren las y los niños de México.

A pregunta expresa, los panistas Kenia López y Jorge Triana informaron que en el caso del PAN algunos de sus gobiernos no distribuirán los libros a los menores de edad en sus estados, como Guajanuato; la priista Ana Lilia Herrera dijo que no corresponde a ellos plantear una solución, pero consideró que es necesario saber la posición del sindicato de los maestros sobre estos libros.

Los profesores y especialistas anunciaron la realización de un gran foro de discusión para discutir estos libros.

Alma Maldonado, José Franco, Maxi Maldonado, quienes entregaron 40 mil firmas para que se revisen por expertos los libros de texto de la educación básica, informaron también que realizarán foros con expertos para revisarlos en todo el país, a partir del 16 de agosto, ya que no pueden dejar pasar los errores que hay en los contenidos.

DEMASIADAS FALLAS

Mostraron diversas imágenes contenidas en los libros de texto para mostrar los errores que tienen, como una donde se ve el sistema solar y se observa que Marte, Venus y Júpiter comparten la misma órbita como segundos planetas más cerca del Sol y que la Tierra, Saturno y Urano están en la misma órbita.

<em>En los nuevos libros de la SEP viene una lámina del Sistema Solar plagada de errores dice varias veces planera en vez de planeta y los tamaños de los planetas no corresponden compartió la diputada América Rangel<em> <strong>Foto AmerangelLorenz<strong>

Pero el conocimiento astrofísico universal establece que ningún planeta comparte órbita con otro y el orden del más cercano al más lejano del Sol es:

Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; es decir, la gráfica contenida en el libro de texto gratuito no se ajusta a la realidad.

La diputada priista, Ana Lilia Herrera, explicó que eliminar contenidos de ciencias, español, matemáticas, biología, entre otras materias, es robarles su pensamiento lógico y crítico, los conocimientos que requieren para su desarrollo académico y su formación técnico-profesional.

Consideró que “eso es mutilar su aprendizaje, es robarles una educación con futuro”. Además, criticó que se haga a un lado a las y los maestros y se les deje a la deriva”.

Carolina Viggiano, también diputada federal del PRI, resaltó que “mientras el mundo avanza a partir de la ciencia, de la tecnología, de los grandes cambios que nos impone el mundo, en México tenemos hoy todo circunscrito a una ideología, todo circunscrito a la opacidad”.

En una conferencia de prensa por separado, Kenia López Rabadán alertó a los padres de familia que “tenga mucha precaución con lo que sus hijos van a leer porque López Obrador está obsesionado por hacer niños mediocres”.

Jorge Triana recordó que Marx Arriaga, responsable de estos cambios en los libros de texto gratuitos, dijo que quieren liberar a los niños de la cultura neoliberal, pero “lo que tiene que haber es un nuevo ciudadano mexicano que se quite la contaminación de toda ideología, especialmente de las ideologías fracasadas en el mundo y tóxicas, pues yo creo que al señor Marx, pues desde el invernadero tuvo una formación comunista, socialista de este tipo, pero su educación, pues no llegó a tanto, porque no le informaron sus papás que se cayó el Muro de Berlín”.