Llama AMLO a “cónclave” en Palacio Nacional por repunte en migración

CDMX

Tras un repunte en el flujo migratorio hacia Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia mañanera, que se reunirá este miércoles en Palacio Nacional con su gabinete y gobernadores para tratar este tema.

De acuerdo con el mandatario el objetivo de la cita será atender y delimitar las medidas para atender esta alza, luego de que según sus palabras era un tema que había ya disminuido de forma considerable.

“Hoy tenemos una reunión por la tarde de todo el gabinete para ver el tema migratorio porque sí estamos viendo que luego de una disminución considerable hay un repunte en la migración y por eso nos vamos reunir hoy, para mejorar todo lo que tienen que ver con los albergues y ver de qué manera se ayuda a informar de que los migrantes pueden hacer sus trámites para llegar a EU desde sus países”, externó el presidente.

En este contexto, el tabasqueño reconoció que hay una crisis mundial en temas de migración, sin embargo, también reclamó que los gobiernos “no están atendiendo” las necesidades de los pueblos, pero no por negligencia, sino porque no tienen presupuesto.

Por lo anterior, López Obrador mencionó que se está analizando en conjunto con el gobierno estadunidense la posibilidad de implementar un “programa para el desarrollo de todos los pueblos de América”, con el respaldo financiero de la banca internacional.

“Si no no vamos a detener el flujo migratorio, la gente busca cómo salir adelante. La migración no se produce por gusto, sino por necesidad. Si la gente tiene trabajo en su lugar de origen no sale, porque ¿quién quiere dejar a sus familiares, sus pueblos, sus culturas, sus costumbres? El ideal tiene que ser que la migración sea opcional, no forzosa. Para eso necesitamos de la solidaridad internacional”, enfatizó el mandatario mexicano.

ONU está de ‘florero’

Aunado a todo esto, el presidente de México se lanzó contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues aseguró que dicho organismo internacional no impulsa programas para combatir la migración irregular.

La ONU no impulsa programas para combatir la migración irregular, no hacen nada, están de florero”, refirió el presidente.