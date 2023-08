Logra Colombia boleto histórico

MELBOURNE, Aust



Las jugadoras de Colombia bailaron y cantaron en la cancha durante un largo rato tras conseguir una inédita clasificación a los cuartos de final de la Copa del Mundo femenina.

El gol de Catalina Usme en la segunda parte le dio el martes a las colombianas el triunfo 1-0 ante Jamaica. Los dos equipos buscaban su primera victoria en una ronda de eliminación directa, con las ganadoras accediendo por primera vez a los cuartos en el torneo global.

Las Superpoderosas se medirán contra Inglaterra, las campeonas de Europa que vienen de derrotar a Nigeria en una tanda de penales.

“Queremos seguir haciendo historia, queremos avanzar más, este no puede ser el techo de este equipo”, dijo Usme.



Colombia, un equipo que ni siquiera se clasificó para el torneo de 2019, y su estrella de 18 años Linda Caicedo, impusieron su orden táctico y contundencia.

Caicedo no anotó, pero la estrella en auge del Real Madrid creó oportunidades y puso a prueba la defensa de Jamaica, que no había encajado ningún gol en la fase de grupos. Se enfrentarán el sábado contra las inglesas en el Estadio Australia de Sydney.

Usme gritó en celebración tras dominar un centro de Ana María Guzmán y convertir con calma a los 52 minutos. La atacante del América de Cali najó la pelota con la pierna izquierda, la picó hacia adelante y definió con la misma zurda al quedar frente a la arquera jamaicana Rebecca Spencer.



“Fue un lindo centro de Ana, gracias a Dios pude bajarla de buena manera y definir”, dijo Usme.

“Me tengo demasiada confianza en el área, amo que me tiren los balones al área porque ahí soy demasiada fría”, añadió.

Incluso al brindar entrevistas en la zona mixta tras la victoria, Guzmán y su compañero Jorelyn Carabalí empezaron a cantar

El duelo en Melbourne tuvo como atractivo la pulseada particular entre Caicedo y la jamaicana Khadija “Bunny” Shaw. Al final, sin embargo, el excelso gol de Usme marcó la diferencia.

“Nos faltan tres partidos, pero cada vez estamos más cerca del lindo trofeo que nos hace soñar. Es difícil, pero no imposible”, dijo Caicedo.

Apuntándole a las inglesas, la joven estrella colombiano indicó. “Son una potencia mundial. Tienen jugadoras destacas, pero sé que el equipo puede… con mucha humildad y alegría queremos llegar a la final”.

Shaw venía de un gran temporada con el Manchester City, firmando 20 goles en 22 partidos en la liga. Pero se fue sin anotar en el Mundial en Oceanía.

“Ahora mismo estamos algo tristes, porque no queríamos que el torneo acabara. Pero me siento orgullosa de todas mis compañeras”, dijo Shaw. “Muy poca pensaba que íbamos a llegar tan lejos… la brecha se está achicando”.

La Reggae Girlz apenas marcaron un gol en el torneo, el cabezazo de Allyson Swaby para vencer 1-0 a Panamá. Shaw se perdió ese partido tras ser expulsado en el debut ante Francia.

Caicedo, quien fue diagnosticada con un cáncer de ovario cuando tenía 15 años, anotó un par de goles en las victorias ante Corea del Sur y Alemania, en medio de interrogantes sobre su salud. Se arrodilló durante una práctica previo en el torneo, pero jugó los 90 minutos en la derrota 1-0 ante Marruecos para cerrar la fase de grupos el jueves pasado.

Diana Ospina y Carolina Arias festejan la victoria de las sudamericanas



Después de ganarle a Corea del Sur en el estreno, Colombia sorprendió 2-1 a Alemania y perdió ante las marroquíes. Colombia se convirtió en apenas la segunda selección de Sudamérica en ganar su grupo, siguiendo los pasos de Brasil.

La zaga de Jamaica fue un muro impenetrable ante las favoritas Francia y Brasil en la primera ronda, resultando ser clave para clasificarse. Las jamaicanas perdieron sus tres partidos en la edición de 2019, su única actuación previa.

Colombia generó más ocasiones en la primera parte, pero la férrea defensa de Jamaica no daba resquicio alguno.

Se produjo un susto cuando la jamaicana Trudi Carter recibió un fuerte pelotazo en el rostro a los 21 minutos, pero pudo seguir en el partido.

Spencer manoteó afuera un peligroso centro de Usme a los 29. Tras regatear dentro del área, Caicedo mandó arriba un remate a los 38.

Colombia acusó la baja de Manuela Vanegas, lateral izquierda de la Real Sociedad de España, debido a acumulación de tarjeta. Guzmán, quien como Caicedo tiene 18 años, sustituyó a Vanegas y le inyectó chispa al equipo, amén de colgar el centro que Usme mandó a las redes.

Las Superpoderosas, que disputan su tercer mundial, también llegaron a octavos en 2015, pero cayeron 2-0 ante Estados Unidos.

Ahora, han quedado como la única selección del continente americano en carrera.

“Este momento es único para la historia del fútbol femenino colombiano, para Sudamérica”, destacó el seleccionador colombiano Nelson Abadía.