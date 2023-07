Lucero y Mijares, orgullosos de su hija

CDMX

Lucero Mijares Hogaza abrió el telón este fin de semana como Dorothy en el musical El Mago (The Wiz) del Teatro Hidalgo, acompañada por sus padres, los cantantes Lucero y Mijares, quienes le aplaudieron desde las butacas.

A sus 18 años, debuta con este título, producción de Juan Torres, en teatro musical, levantando la voz en canciones como Cuando vuelva a mi hogar y Sigamos por el camino amarillo, número en el que compartió escena con Federico Di Lorenzo (León), Óscar Acosta (Hombre de Hojalata) y Juan Fonsalido (Espantapájaros).

A su paso por la alfombra roja y previo a la tercera llamada, sus padres se mostraron orgullosos de la tenacidad de su hija, quien creció entre camerinos y escenarios de música. Sin embargo, a diferencia de ellos, lo que quiso hacer Lucero Mijares Hogaza, antes que otra cosa, fue teatro musical, disciplina en la que no sólo cantará para el público, sino en la que actúa, baila y aprende a trabajar en equipo, para relatar una historia, que, en este caso aborda las cualidades que creemos perdidas, pero que viven dentro de nosotros.

“Le dije: ‘¿Por qué no hacemos un disco?’. Y me dijo: ‘No, a mí lo que me gusta es el teatro musical’. Se aferró y se aferró y es lo que le gusta. Es la primera vez que lo voy a ver (el musical). No me ha dejado. Claro, me ha enseñado, desde el principio de los ensayos, en su celular, las rutinas de baile y cómo ha ido avanzando, pero se negó a que la viera hasta hoy.

“Como padre, la preocupación desde que nacen tus hijos, es que en la vida puedan hacer lo que les gusta hacer y disfrutarlo, que es el caso de Lucerito y el caso de José Manuel (su otro hijo), en su momento”, señaló Mijares, previo a una de las primeras funciones de la recién inaugurada temporada de El Mago (The Wiz).

Lucero sí pudo ver algunas escenas durante la preparación del musical, pues su hija requería su apoyo para los cambios de vestuario y otros detalles.

“De pronto, eso hizo que pudiera ver un poquito más, pero, al final del día, ella estaba guardando la sorpresa para poder darnos la función completa.

“Creo que ella, hubo un momento, en el que no sabía decirnos ‘sí quiero’. Así que hizo una carta para plasmarlo, leerlo y poder decir ‘denme chance’. Ella pensó que le íbamos a decir: ‘no, teatro no’, porque no hacemos teatro nosotros, sus padres. Pero, creo que lo único que nos preocupa es que sea feliz, que disfrute y que a la gente le guste lo que hace, que ella pueda expresarse, que sea ella y no sea ‘la hija de…’; que sea auténtica”, afirmó Lucero.

Lucero destacó que ahora que inicia formalmente una carrera, tienen a gente de toda su confianza que la puede guiar, cuidándola siempre de no caer en malas compañías.

“Ya no es una niñita de ocho años, como en mi caso, que yo empecé a los diez. Ahí sí era un poco delicado, pero mi mamá estuvo muy pegada. En nuestro caso, tenemos gente muy cercana y de mucha confianza que la puede acompañar constantemente, por si yo estoy filmando la serie o Manuel está cantando y no podemos estar con ella aquí.

“Sin embargo, hay mucha gente, familia, de confianza que pueden estar alerta. Ella ya trae un camino de enseñanzas y valores. Ojalá que nunca se tenga que topar con problemas o lidiar con lobos y que ella sepa salir de ahí. Hoy es el día de nuestra Lucerito y de celebrarla. Ojalá que a la gente le guste mucho”, acotó la orgullosa madre.

Recordó, además, que cuando ella tenía 18 años hizo la película Escápate conmigo (1988), una historia inspirada también en El Mago, en la que actuó al lado de, precisamente, Manuel Mijares, así como con Jorge Ortiz de Pinedo, Pedro Weber Chatanuga y Alejandro Guce.

“Nosotros (Lucero y Mijares) nos conocimos en esa película. No soñábamos ni en saludarnos. Luego, nos casamos. Llega Lucerito después y hoy ella está haciendo El Mago, a sus 18 años. Son coincidencias preciosas de la vida”, rememoró la cantante de Electricidad.