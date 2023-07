Lucha Williamson contra la comida

NUEVA ORLEANS, La

El alero de los Pelícanos de Nueva Orleáns, Zion Williamson, sabe que su batalla para permanecer en la cancha requerirá disciplina, pero admitió el lunes por la noche que esa ha sido una lucha hasta ahora en su joven carrera en la NBA.

En una aparición sorpresa en el podcast ‘Gil’s Arena’, presentado por Gilbert Arenas, Williamson habló sobre cómo lidiar con los problemas que lo han limitado a 114 juegos de temporada regular en cuatro años. Se le preguntó acerca de comer sano para mantenerse en forma.

«Es difícil, hombre», dijo Williamson. «Tengo 20, 22 años, tengo todo el dinero del mundo, bueno, se siente como todo el dinero del mundo. Es difícil».

«Estoy en ese punto ahora, debido a ciertas cosas, estoy volviendo a poner la sabiduría a mi alrededor. No quiero decir gente mayor porque se ponen a la defensiva, pero estoy poniendo gente a mi alrededor con sabiduría y simplemente comenzar desde allí».



Williamson, quien pesa 284 libras (112.4 kilos), dijo que algunos de sus problemas se remontan a tener ese «rasgo de invencibilidad» que sientes que nada puede detenerte cuando eres joven. Dijo que tenía que pensar en las personas que lo rodean y escuchar a aquellos que realmente quieren ayudarlo.

Williamson jugó en sólo 29 partidos la temporada pasada, perdiéndose los últimos 45 debido a una lesión en el tendón de la corva sufrida el 2 de enero. Después de que inicialmente se esperaba que regresara alrededor del receso del Juego de Estrellas, se volvió a lesionar el tendón de la corva y nunca pudo estar de vuelta en la duela.

Antes de la temporada 2021-22, Williamson se rompió el pie. Estaba programado para regresar durante la temporada, pero nunca fue autorizado y se perdió toda la campaña.

Durante las entrevistas de salida en abril, el vicepresidente ejecutivo de operaciones de basquetbol de los Pelicans, David Griffin, dijo que para que Williamson esté más disponible, «una gran parte depende de él».



«Creo que hay muchas cosas que puede hacer mejor y creo que te lo diría. Creo que debemos hacer un mejor trabajo examinando toda la situación de arriba a abajo un poco mejor», dijo Griffin. «Creo que ponerlo en la mejor posición para tener éxito es importante. Y creo que su participación es una gran parte para alcanzar eso».

Williamson sabe que hay más cosas que tiene que hacer.

«Como me enseñó [el ex entrenador de Duke, Mike Krzyzewski], tengo que asumir mis responsabilidades», dijo Williamson. «Hay muchas cosas que podría haber hecho mejor. No lo hice. Estoy en el proceso de corregir esos errores».

Williamson dijo que, en términos de preparación para esta temporada, ha estado tratando de seguir el modelo de la estrella de los Lakers de Los Angeles, LeBron James.

«Se trata más de fijar la flexibilidad, el trabajo de la banda. Creo que son esas cosas las que podrán mantenerme en la cancha por más tiempo en lugar de perder mucho peso y venir a jugar», dijo Williamson y le dio crédito a James por la inspiración.

En su breve aparición, Williamson también quería transmitir un punto: No se pierde juegos porque quiere.

«Soy un hooper», dijo Williamson. «Cuando estoy sentado al margen viendo a mis compañeros de equipo en ciertos juegos que están perdiendo, sé que si estuviera allí, podría cambiar el resultado.

«Lo que quiero que la gente sepa sobre mí es que sólo quiero jugar. Quiero estar ahí. Nadie quiere simplemente sentarse al margen. Creo que eso es lo que quiero que la gente entienda. No quiero estar fuera. ¿Creen que quiero sentarme allí lastimado? No quiero».