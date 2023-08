Madre convoca a marcha para exigir justicia por muerte de su hijo

Nogales, Son

Un reclamo desde el dolor, realizó una madre a quien le fue arrebatado su hijo, en un acto que caracterizó como una imagen grotesca y efectuada por alguien que buscaba llegar más allá que el cobarde hecho de quitarle la vida.

Silvia Gutiérrez, madre de Omar Eduardo Ramírez, joven cuyo cuerpo fue localizado junto al de su pareja Rubén M. El pasado sábado 8 de julio de 2023 en un terreno de la colonia San Felipe, de la ciudad de Magdalena de Kino, Sonora, por lo que la afligida mujer pide ayuda a la comunidad para realizar una marcha que mantenga vivo el nombre de su hijo y exigir justicia expedita a las autoridades.

“El era un niño que no tenía problemas, no nos metíamos con nadie, un niño muy responsable, un hijo modelo entonces, yo lo que quiero es apoyo para una marcha, para que se haga justicia porque pues, se me hace muy injusto, muy injusto que me lo hayan arrebatado de esa manera y pues no lo merecía”, mencionó.

Compartió en el hogar, Omar era parte importante del sustento familiar y por su dinámica, siempre estuvo al tanto de las necesidades de los demás integrantes de su círculo, además expresó, sus amigos lo consideraban como alguien alegre, servicial y que buscaba siempre apoyar a todo aquel que lo necesitara.

Recordó en algún momento una persona que se identifico como parte de un organismo gubernamental, le propuso realizar una marcha para pedir esa justicia que anhela, pero simplemente se perdió el contacto, a pesar de que la señora Gutiérrez realizó un gasto de materiales, por lo que ahora por iniciativa propia busca el apoyo para exigir una solución.

“La verdad quien guste que fue amigo de mi hijo, somos como le puedo explicar pues a todos nos puede pasar, a todos nos puede pasar esto, ahorita no se sabe ni en quien confiar entonces, pues yo les pido su apoyo y pues para que se esclarezca todo y yo cualquier persona que a mí me hable por las redes sociales, por mi teléfono, pues yo voy a estar a la orden”, manifestó.

Hizo el llamado a todas las personas que hayan perdido a un familiar y que busquen justicia, sumarse a su reclamo, y si bien aclaró si ha habido cooperación por parte de las autoridades, ella espera la marcha que se realizaría en Magdalena, acelere este proceso y se lleve pronto a la justicia a los que hayan realizado este acto en contra de su joven hijo.

“Esta marcha no es en contra de nadie, de las autoridades, simplemente es para que todo mundo sepa lo que pasa, lo que pasa y pues que no se callen porque ahorita es mi hijo, mañana no podemos saber quién puede hacer y pues tener un poco de conciencia también de que hay personas que no respetan las preferencias sexuales de los muchachos”, declaró.