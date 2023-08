Mantener unidad, el reto de la 4T: Monreal

Hermosillo, Son

Con el compromiso de reconocer los resultados de la encuesta mediante la cual se definirá al coordinador de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación (4T) de cara a la elección presidencial de 2024, Ricardo Monreal Ávila, estuvo este martes en Hermosillo.

En conferencia de prensa el senador con licencia dijo estar confiado en que la ciudadanía encuestada respalde su proyecto, y aseguró que en caso de que los resultados sean desfavorables permanecer en Morena con el único propósito de servirle al partido en lo que la dirigencia considere que puede ser útil.

Se manifestó en desacuerdo con las declaraciones de Marcelo Ebrard, en las que señaló favoritismo del gobierno federal hacia Claudia Sheinbaum, ya que refirió que no cuenta con elementos para tal afirmación.

“Yo no comparto descalificaciones, es amigo mío Marcelo y él tiene sus razones y sus pruebas, yo no me atrevo a descalificar a nadie, porque no tengo elementos de prueba, si yo los tuviera los haría del conocimiento del partido”, expresó.

A menos de una semana de que se dé a conocer el cuestionario final que habrá de aplicar la casa encuestadora, subrayó que el reto será la prevalencia de la unidad en favor de la continuidad del proyecto de la 4T.