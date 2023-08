Mantienen voluntario uso de cubrebocas

Hermosillo, Son

En Sonora se mantendrá a consideración de cada persona el uso de cubrebocas en lugares cerrados, señaló el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, ante la recomendación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de regresar a esta medida preventiva ante el nuevo comportamiento del COVID-19.

En la conferencia de prensa semanal el mandatario estatal refirió que, por el momento no es imprescindible el uso de cubrebocas en ningún municipio de la entidad, ya que el seguimiento epidemiológico indica que, el virus que causa la enfermedad no representa riesgo para la salud de los sonorenses.

“Si no es imprescindible cargarlos con la incomodidad de uso de cubrebocas no lo vamos a hacer, y si se presentara, que no es el caso, si se presentara algún riesgo, reconsideraríamos de nuevo la medida, pero no estamos afortunadamente en esa circunstancia”, expresó.

A pesar de que a corto plazo se descarta la obligatoriedad del cubrebocas, Durazo Montaño dijo que se respetará a las personas que consideren que es necesario utilizarlo para protegerse.

El pasado lunes la UNAM emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentra el uso del cubrebocas, para que los habitantes de las 32 entidades del país se protejan nuevamente contra el virus de COVID-19, ante el aumento de contagios positivos en junio.