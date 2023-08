Mayfield gana puesto titular

TAMPA, Fla

Baker Mayfield fue designado el martes como el quarterback titular de los Bucaneros de Tampa Bay, zanjando la competición para relevar al retirado Tom Brady.

La primera selección del draft de la NFL en 2018 prevaleció sobre Kyle Trask, en su tercer año en la liga tras ser tomado en la segunda ronda del draft de 2021. Trask había el tercer quarterback de Tampa Bay en las últimas dos temporadas, por detrás de Brady y Blaine Gabbert.

Mayfield, quien se encuentra en su cuarto equipo desde julio de 2022, firmó un contrato de un año y 4 millones de dólares tras disputar las primeras cuatro campañas de su carrera con los Cafés de Cleveland. Fue titular en seis partidos con las Panteras de Carolina y en otros cuatro con los Carneros de Los Ángeles hace un año, acumulando una foja de 2-8.

Tampa Bay abrirá la temporada regular con una visita a Minnesota el 10 de septiembre.

“Fueron muchas de por medio. No puedo decirles cada detalles”, indicó el entrenador en jefe Todd Bowles tras el entrenamiento del martes.

Mayfield fue el titular y disputó un cuarto y medio del primer juego de Tampa Bay en la pretemporada. Completó ocho de nueve pases para 63 tardas, un touchdown y no fue interceptado ante los Acereros de Pittsburgh. El jugador de 28 años no tuvo acción el sábado pasado contra los Jets de Nueva York, cuando Trask fue el titular y acabó disputando casi todo el encuentro debido a la lesión del número tres John Wolford.

“Nos ha encantado todo lo que Kyle ha hecho. Sigue mejorando… (pero) estamos entusiasmados con Baker”, dijo Bowles. “Nos gusta lo que aporta ahora mismo en cuanto a experiencia y que su conocimiento del libro de jugadas es un poco superior”.

Desde su primer día con los Bucs y al aprender el esquema de juego del debutante coordinador ofensivo Dave Canales, la experiencia de Mayfield le llevó a ser el favorito para ser el sucesor de Brady, quien se retiró tras la pasada temporada.