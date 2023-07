Mbappé no se irá gratis: PSG

PARIS, Fra

La pulseada entre Kylian Mbappé y Paris Saint-Germain en torno al futuro del astro francés registró una escalada el miércoles.

El presidente del PSG Nasser al-Khelaifi insistió que el club no permitirá que Mbappé salga como agente libre el próximo año y no cobrar nada por la ficha.

“No podemos deshacernos del mejor jugador del mundo gratis. Es imposible”, dijo al-Khelaifi en la rueda de prensa en la que el club presentó a su nuevo técnico Luis Enrique.

“Nuestra posición es muy clara. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato”, añadió Al-Khelaifi.

No es ningún secreto que Mbappé, de 24 años, está en la mira del Real Madrid, el club que ha admirado desde la niñez.

Al atacante le queda un año más de contrato con el PSG e informó al club mediante una carta el próximo mes que no ejercerá la opción de renovación para la temporada 2024-25.

Mbappé también afirmó que espera iniciar la nueva temporada en París en agosto, y que “quedarme en el Paris Saint-Germain es mi única opción, por el momento”.

Dejar expirar el contrato dentro de un año implica que los campeones vigentes de la liga francesa renuncien al pago de un ficha de transferencia que seguramente excederá el monto récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares) que el PSG desembolsó al Barcelona por Neymar hace seis años.

Como agente libre, Mbappé podría recibir una colosal prima por firmar en caso que el Madrid no tenga que pagarle al PSG el costo por traspaso.

El PSG prefiere que Mbappé renueve por un año y así proteger su inversión y obligar a otro club pagarle si insiste en marcharse en 2024, potencialmente después de representar a Francia en los Juegos Olímpicos de París.

El partido por la medalla de oro del fútbol olímpico será el 9 de agosto del próximo año, probablemente en el Parque de los Príncipes, el hogar de Mbappé con el PSG desde 2017.

El Paris Saint-Germain despidió el miércoles al técnico Christophe Galtier tras una decepcionante temporada y de inmediato anunció la contratación de Luis Enrique — el ex entrenador de la selección de España y el Barcelona — como su sucesor.

Luis Enrique dirigirá los destinos del PSG



Luis Enrique fue presentado en una rueda de prensa, horas después que se confirmó el cese de Galtier, quien tenía un año más de contrato con el PSG. Nasser Al-Khelaifi, el presidente del club, destacó que el estratega español, de 53 años, representa el inicio de un “nuevo ciclo, con un nuevo estilo de juego”.

En un comunicado previo, el PSG agradeció a Galtier por su “profesionalismo y compromiso”.

Thierry Oleksiak y João Sacramento, auxiliares de Galtier, también fueron cesados y no formarán parte del grupo de asistentes del próximo técnico.

Aunque el PSG conquistó su undécimo título en la liga francesa, para apoderarse del récord absoluto, el club de la capital se despidió por segunda temporada seguida en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Propiedad del fondo soberano de Qatar, una inédita consagración en el máximo torneo de clubes de Europa es su gran objetivo. Pese al exorbitante gasto para conformar un temible tridente ofensivo — con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé — el PSG sigue acumulando fiascos continentales.

Luis Enrique será el octavo entrenador del PSG en los 12 años que han transcurrido desde que Qatar adquirió el club. Mbappé tendrá su quinto entrenador desde que desembarcó en la capital francesa en 2017.

“Es fantástico sentir la presión. Hay como 10 equipos con esa misma obsesión, con un nivel parecido y con el mismo sueño”, dijo Luis Enrique sobre alzar la Copa de Europa. “A veces es injusta porque son detalles a veces lo que te deja fuera. Hay que ser ambiciosos y buscar la mejor versión del equipo”.

Luis Enrique se quedó sin contrato desde que España fue eliminada en los octavos de final del Mundial del año pasado.

🗣️ Luis Enrique: "Va a estar todo perfecto porque no entiendo un carajo, JAJAJA".



🤣 Por algo le dicen Luis 'Padrique'… pic.twitter.com/ASH7Z8HrBn — GOAL España (@GoalEspana) July 5, 2023



“Mi idea del fútbol es un fútbol ofensivo, un fútbol que divierta a los aficionados”, dijo Luis Enrique. “Y ante todo un fútbol con buenos resultados. Ese es mi reto… Creo que a los aficionados les va a encantar lo que van a ver”.

Tendrá que hacerlo con un plantel que acaba de ver partir a dos piezas fundamentales.

Culminada la temporada, Messi anunció su salida del club una etapa de años — el astro argentino decidió irse a la MLS para jugar con el Inter Miami. Además, el zaguero español Sergio Ramos finalizó contrato.

Luis Enrique se refirió a la incertidumbre sobre la continuidad de Mbappé, en medio de versiones de una posible transferencia este verano boreal: “Cuando firmé ya sabía que estaba todo abierto en la plantilla. Tiene contrato y no sabemos lo que pueda pasar en el mercado de fichajes”, señaló.

Luis Enrique asumió como seleccionador en 2018 en procura de renovar a un equipo que quedó fuera en los octavos de final del Mundial de Rusia. Se tuvo que apartar temporalmente debido a la enfermedad y eventual deceso de su pequeña hija, pero retomó el cargo en 2019.

Logró llevar a las semifinales de las últimas dos ediciones de la Liga de Nacional, al igual que a las semifinales del Campeonato Europa. Mejor le fue en el Barcelona, consagrándose en la Liga de Campeones, la Liga y la Copa del Rey en su primer año.

Aunque Galtier le dio otro título en la liga francesa al PSG, el club claudicó ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones y cayó ante su clásico rival Marsella en la Copa de Francia. El nivel del equipo se desmoronó tras el Mundial, encajando 10 derrotas en 28 partidos en 2023.

El PSG se había mantenido invicto en todas las competiciones hasta que la temporada hizo pausa en noviembre por el Mundial de Qatar.

Los 29 goles de Mbappé, máximo anotador de la liga, rescataron el título, superando por apenas un punto del modesto Lens.

Aparte de las mediocres prestaciones de su equipo, Galtier quedó en una situación muy difícil tras surgir denuncias de que profirió comentarios racistas y anti musulmanes cuando estuvo a cargo del Niza. Será sometido a juicio en diciembre como parte de la investigación.

Galtier firmó por dos años en julio tras desvincularse del Niza, que le contrató luego que el técnico francés sacó campeón — contra todo pronóstico — a Lille sobre el PSG en 2021. Lille ha sido el único club que le ha negado el título al PSG en las seis temporadas en las que ha contado con Mbappé, quien fichó por 180 millones de euros (194 millones de dólares) tras ganar el título con Mónaco en 2017.