Me gusta la poesía en la vida: Ana Torroja

CDMX

Por sus más de cuatro décadas de trayectoria, de los cuales más de 25 han sido de solista, y por su contribución creativa de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades, la cantante española Ana Torroja, quien fuera vocalista del grupo español Mecano, recibirá uno de los premios a la Excelencia Musical 2023 que otorgará la Academia Latina de la Grabación el próximo 12 de noviembre en el Teatro Lope de Vega en Sevilla, España.

La intérprete de música pop inició con el trío español Mecano, en 1981, y para 1997, en medio de la disolución de la banda, emprendió su carrera como solista. Tras el camino recorrido, Torroja, de 63 años, compartió a Excélsior el significado de este reconocimiento a su trayectoria, así como el momento en el que se encuentra hoy.

“Este premio llega en un momento importantísimo de mi carrera, un poco porque ya llevo 40 años y más de 20 y tantos como solista. Nunca imaginé que iba a estar tantos años, a permanecer, por decirlo así, porque a veces estás más o menos vigente. El hecho de seguir haciendo lo que me gusta, que es la música, y que haya gente que quiera ir a verme y escucharme, para mí es algo que nunca me habría imaginado.

“El hecho de haber tomado, en su momento, la decisión de arrancar una carrera como solista, con todo el vértigo que tenía, forman parte de las razones por las que este premio llega en un momento muy especial y tiene mucho valor por eso. Esa fue una decisión difícil, arriesgada, viniendo de dónde venía, como Mecano. Aunque este premio es para toda mi trayectoria, estos años más de solista que con la banda, me llenan de orgullo y de emoción. El premio me honra, además, al estar al lado de gente tan talentosa como Mijares, quien tiene una larga trayectoria”, expresó, en charla vía Zoom.

Hacer canciones que permanezcan

Ante los cambios radicales de la industria de la música, Torroja destacó que intenta que su esencia se mantenga, pero tampoco ha sido fácil.

“La industria musical ha cambiado mucho, todo va demasiado rápido y casi no da tiempo a disfrutar las canciones. No es como que pinchas y si a los dos o tres segundos no te ha enganchado, ¡plop!, te vas a otra cosa. Yo trato de seguir haciendo canciones que permanezcan, de seguir dándole importancia a lo que cuento y a cómo lo cuento.

“Me interesa la vida en sí, con sus problemas, con sus cosas buenas y sus momentos difíciles. Me interesa, por ejemplo, aunque suene a señora mayor, el amor desde el punto de vista romántico, más no empalagoso, sino desde los detalles e incluso desde la dificultad de las relaciones de pareja, que las hay, según te levantes la cosa va mejor o peor”, dijo.

Pero no se queda ahí. También son de su interés las problemáticas sociales. Tan sólo hay que recordar que en 2022 presentó el tema Pasos de gigante, compuesto junto a Alberto Jiménez, de Miss Caffeína, en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y en beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

“Escribir canciones sobre problemas sociales no es fácil, sin que suene panfletario. El año pasado hice esta canción, que para mí es de las más importantes que he hecho como solista por la temática. Me puse en el papel de mi madre, quien tuvo cáncer y traté de ser lo más positiva posible, para que a esas personas que escucharan la canción, les diera fuerza.

“Recuerdo que cuando me puse a escribir, dije: ‘es que esto tiene que sonar bello, no quiero que sea una canción dura o dramática, sino que haya poesía’. Así lo resumiría todo: Me gusta la poesía en la vida, en general. Así que, aunque hable de un tema duro como el cáncer, trato de que haya poesía”, acotó.

El panorama actual

Ante géneros como el corrido tumbado, que es el puntero en las listas de lo más escuchado en el mundo, Ana Torroja expuso su visión acerca de lo que ocurre en la música hoy y si ella está interesada en este tipo de sonidos.

“No estoy cerrada a nada. De hecho, me gusta experimentar, me gustan los nuevos retos y las aventuras. Hice una cumbia con Los Ángeles Azules, que nunca había hecho (Ay amor), y un reguetón suave con Fonseca (Paso a paso). Nunca he hecho un corrido tumbado, pero ¿por qué no? Me encanta experimentar y estos retos, pero obviamente, si veo que no doy la talla, entonces no lo haría, pero sí que me atrevo con todo y me gusta.

“Siempre trato de dar un pasito más hacia adelante, porque en todas las músicas descubro cosas que me inspiran y me mueven. Es verdad que el corrido tumbado es algo muy concreto, de un lugar y una situación social concreta, de la que a la mejor no tengo nada que ver, pero me interesa mucho quienes hacen cosas diferentes a las mías”, dijo.

Ana Torroja reveló que tiene algunas ideas nuevas de letras, pero aún no quisiera enfocarse a ello del todo, hasta finalizar su Tour volver.

“Necesito cerrar capítulos y que se acabe esta gira… y me apetece mucho colaborar con gente joven”, concluyó.

No habrá reencuentro con Mecano

Fue en 1998 cuando el grupo español Mecano se disolvió, tras la salida de José María Cano, quien lo anunció en los Premio Amigo. De aquello han pasado 25 años. Sin embargo, muchos de los seguidores del trío siguen a la espera de un posible reencuentro.

“Yo sé que a la gente le encantaría y, de hecho, hay no sé cuantos miles de tributos a Mecano. Hay gente que me escribe por redes y me dice: ‘estuve viendo el tributo, de no sé tal…’. Pero no hay intención y no va a ocurrir.

“De hecho, mucha gente se sorprende y me dice: ‘no sabía que cantabas canciones de Mecano’, y digo, ¿cómo no las voy a cantar? Si forman parte de mi bagaje musical y del presente, porque esas canciones siguen heredándose a generación tras generación. Lo más cercano a Mecano, en este caso, sería venir a verme a alguno de mis conciertos. Si quieren, no hay ningún compromiso”, precisó.

¿Y bioserie?: “No, yo creo que tampoco. No es fácil poner a tres personas de acuerdo”, afirmó.