Me voy con la frente en alto y satisfecha del trabajo: Dora Alicia Ruelas

Nogales, Son

Luego de la sorpresiva renuncia de Dora Alicia Ruelas Armenta a la Dirección Municipal de Salud, en entrevista hizo un agradecimiento a su equipo de colaboradores en la dependencia y a todo el sistema de Salud que le ayudaron a fortalecer el trabajo a favor de la comunidad más vulnerable, con la premisa que seguirá desde otras trincheras.

Aseguró que esto no se termina aquí y que vienen grandes proyectos para seguir en acciones de trabajo a favor de la sociedad, ya no desde un Ayuntamiento, sino a nivel personal en gestiones, al anunciar la conformación de una asociación civil.

“Es lo que a mí me llena, que es lo que a mí me gusta hacer, trabajar para la gente, trabajar para ayudar a la gente, lo hago de corazón, con mucho amor, vienen grandes proyectos, estamos trabajando ya en un proyecto muy bueno que va a ser, voy a formar una asociación civil para que a través de esa asociación yo pueda seguir ayudando a la gente, yo pueda seguir trabajando”, dijo

“Creo que en este momento yo puse en una balanza mi salud, mi seguridad como mujer, mi seguridad como persona antes que un puesto, eso me llevó a tomar una decisión y yo creo que fue la decisión correcta, yo sigo trabajando”, recalcó.

Expuso que regresa al Issste, que es el lugar donde pidió permiso para ir a ocupar esa Dirección de Salud Municipal, por lo que a partir del día primero de agosto se reintegra a la clínica del Issste a una plaza que la espera y a seguir trabajando como persona.

La exfuncionaria manifestó que todo ciclo y todo principio tiene un fin, por lo que tiene claro es el fin de este proyecto en la oportunidad de estar en la Dirección de Salud Municipal, porque gracias a ello pudo demostrar públicamente de lo que es capaz, que finalmente ha realizado durante toda su vida profesional.

“Me voy con mucho orgullo, me voy con la frente en alto, me voy muy satisfecha, me voy totalmente orgullosa de todo el trabajo que pude realizar, desgraciadamente esto termina, esto es un paso más, pero no crean que esto es el fin de los proyectos, al contrario, esto es el principio de todos los proyectos que yo tengo como Doris Ruelas”, manifestó.

Resaltó que seguirá en el programa de rescate de mujeres y hombres en situación de calle, así como velar por la salud de la gente que más lo necesita y sectores más vulnerables a las que pueda ayudar como intermediaria para que puedan recibir el apoyo y la atención que merecen.