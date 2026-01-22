El INE aclara: Verificó firmas de "Salvemos México", pero no avala su contenido

Ante la ola de interpretaciones que sugerían un apoyo institucional a la iniciativa ciudadana de reforma electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un deslinde contundente. El organismo aclaró que la notificación enviada a la Cámara de Diputados responde únicamente al cumplimiento de un requisito constitucional: la verificación de que se alcanzó el número mínimo de firmas.
El malentendido surgió luego de que figuras de la oposición difundieran que el INE había "validado" la propuesta del colectivo 'Salvemos México'. Sin embargo, el Instituto subrayó que actúa exclusivamente como una autoridad certificadora del apoyo ciudadano, sin facultades para juzgar el fondo de lo que se propone.
"Corresponde exclusivamente al INE verificar el cumplimiento del porcentaje de firmas... pero esto no implica un aval de lo que la propuesta contiene", puntualizó el comunicado, buscando cerrar la brecha a la confusión mediática.