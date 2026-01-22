El INE aclara: Verificó firmas de "Salvemos México", pero no avala su contenido

La autoridad electoral precisó que su función es técnica y no política, desmintiendo que la validación de rúbricas signifique un respaldo a la reforma propuesta por Claudio X. González.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 08:51 AM.
En México y editada el 22/01/2026 09:08 AM.