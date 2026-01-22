"México no olvida a los suyos": Sheinbaum refuerza consulados ante redadas récord en EE. UU.

...

Con una cifra histórica de 73 mil migrantes detenidos bajo la administración Trump, el Gobierno de México inyecta recursos extraordinarios para defensa legal y protección consular.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 09:23 AM.
En México y editada el 22/01/2026 09:28 AM.