"No es una tarea terminada": García Harfuch admite que el huachicol persiste en México

Durante la conferencia matutina de este 22 de enero, el secretario de Seguridad reconoció que el robo de combustible sigue siendo un desafío prioritario que aún no está bajo control total.

