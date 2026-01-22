"No es una tarea terminada": García Harfuch admite que el huachicol persiste en México

En un ejercicio de transparencia durante la "mañanera" celebrada este jueves en la Escuela Militar de Sargentos, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, ofreció un balance realista sobre el combate al mercado ilícito de hidrocarburos. Ante el cuestionamiento sobre la situación actual, el funcionario fue tajante: el huachicol no ha sido erradicado.
García Harfuch subrayó que, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, la lucha contra este delito es una de las máximas prioridades de la estrategia nacional. Aunque evitó declarar una victoria definitiva, destacó que la intensidad del combate ha impedido que el fenómeno se desborde.
“No es que esté controlado, lo que hemos hecho es estarlo combatiendo continuamente. No es una tarea terminada, pero el delito no se ha disparado”, puntualizó el secretario.
El funcionario informó que la estrategia se basa en una coordinación estrecha entre la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías locales. Entre los avances reportados este inicio de año destacan: