T-MEC 2026: Ebrard fija el 1 de julio como fecha clave para la decisión de Trump

El futuro del acuerdo comercial más importante de la región ya tiene un "día D". El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reveló este jueves que el presidente Donald Trump tiene como plazo legal el 1 de julio para definir si Estados Unidos continuará o no dentro del T-MEC.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Ebrard detalló que las mesas de trabajo no se han detenido pese a la retórica hostil desde la Casa Blanca. El funcionario destacó los siguientes puntos clave:
"Si no quisiera el Tratado, entonces no se hace una consulta. Mi punto de vista es que van a querer hacer cambios, pero dentro del mismo marco", afirmó el secretario.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esta postura, asegurando que su administración trabajará para que el bloque no se fracture. La mandataria adelantó que mantendrá diálogos directos tanto con Trump como con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Estas declaraciones buscan calmar a los mercados tras el reciente paso de los líderes por el Foro de Davos, donde Trump generó incertidumbre al afirmar que Estados Unidos "no necesita el T-MEC". Sin embargo, para el gobierno mexicano, la interdependencia económica de los tres países es la mejor garantía de que el acuerdo prevalecerá.