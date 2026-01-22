T-MEC 2026: Ebrard fija el 1 de julio como fecha clave para la decisión de Trump

...

A pesar de las amenazas de Washington, el Secretario de Economía asegura que la negociación tiene un avance del 90% y que la ratificación es el escenario más probable.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 10:53 AM.
En México y editada el 22/01/2026 10:56 AM.