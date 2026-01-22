Tragedia en el Tren Interoceánico: El dictamen final estará listo la próxima semana

A un mes del fatídico accidente que enlutó al sur del país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo un encuentro clave con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy. El objetivo central: conocer los avances sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico, un siniestro que dejó un saldo de 14 fallecidos y múltiples heridos.
Durante la reunión, la fiscal Godoy confirmó que el dictamen técnico y jurídico —pieza fundamental para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades— será presentado oficialmente la próxima semana. Esta resolución permitirá esclarecer si el descarrilamiento fue producto de una falla mecánica, falta de mantenimiento o un error humano.
Sheinbaum fue enfática al señalar que, aunque su gobierno respeta profundamente la autonomía de la FGR, la relevancia de este caso exige una supervisión institucional cercana debido a su impacto en la seguridad nacional y la confianza en los proyectos de infraestructura.
“Es el seguimiento de algunos temas en particular que me interesaba conocer. Me manifestó que la próxima semana estará listo el dictamen del Tren Interoceánico”, detalló la mandataria.
Además del caso del tren, la presidenta y la fiscal discutieron otros expedientes prioritarios en materia de procuración de justicia. El gobierno federal busca asegurar que las víctimas hospitalizadas en Oaxaca sigan recibiendo atención adecuada, mientras la Secretaría de Gobernación mantiene el contacto con los familiares de los fallecidos para garantizar la reparación del daño.