Tragedia en el Tren Interoceánico: El dictamen final estará listo la próxima semana

...

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la fiscal Ernestina Godoy para agilizar las investigaciones del descarrilamiento que cobró la vida de 14 personas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/01/2026 09:12 AM.
En México y editada el 22/01/2026 09:23 AM.