Luto en Michoacán: Confirman hallazgo de familia de intérpretes desaparecida

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó una noticia que ha conmocionado a la entidad: los restos calcinados hallados recientemente pertenecen a la familia desaparecida el pasado 14 de enero. El matrimonio, compuesto por Anayeli “N” y Víctor “N”, junto a su pequeña hija Megan, de apenas 12 años, fueron víctimas de un crimen que ya se investiga como un triple homicidio.
La noticia ha calado hondo especialmente en los colectivos de personas con discapacidad. Anayeli y Víctor eran reconocidos intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM), labor que desempeñaban con pasión en el Congreso del Estado y diversas dependencias gubernamentales, facilitando el acceso a la información para la comunidad sorda.
La familia fue vista por última vez en el fraccionamiento Ex Hacienda La Huerta, en Morelia. Tras el reporte de su desaparición, se activaron los protocolos de búsqueda, pero el desenlace fue devastador: