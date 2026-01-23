Luto en Michoacán: Confirman hallazgo de familia de intérpretes desaparecida

...

Las víctimas, identificadas como Anayeli, Víctor y su hija de 12 años, fueron localizadas sin vida en Zinapécuaro tras días de búsqueda intensa en Morelia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/01/2026 05:29 AM.
En México y editada el 23/01/2026 05:34 AM.