México en alerta: CFE prepara plan de emergencia ante tormenta invernal en el norte

Ante la llegada de una tormenta invernal que azotará el norte del país en las próximas 36 horas, el Gobierno Federal ha activado protocolos de emergencia. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya ejecuta un plan de contingencia para proteger la infraestructura y garantizar que el servicio eléctrico no sufra interrupciones graves.La mayor preocupación de las autoridades radica en la conexión energética con Texas, Estados Unidos. La mandataria recordó la crisis de febrero de 2021, cuando el congelamiento de ductos en territorio estadounidense provocó un desabasto de gas natural y apagones masivos en México.
Sheinbaum identificó dos riesgos principales para este evento:
Los estados del norte del país se preparan para: