México expandirá su red educativa: Proyectan 300 Universidades del Bienestar

El Gobierno de México, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha fijado la meta de alcanzar los 300 planteles de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ). Este ambicioso plan tiene como objetivo principal eliminar las barreras de acceso a la educación superior en comunidades históricamente olvidadas.
Actualmente, el programa ya cuenta con una base sólida: 215 sedes operativas que brindan formación a 85 mil estudiantes, gracias a la labor de más de 1,600 docentes. Según informó Raquel Sosa, directora general del organismo, la expansión hacia las 300 unidades se concentrará en regiones con altos niveles de marginación.
Los estados que recibirán estas nuevas sedes prioritariamente son:
Durante el último año se emitieron más de 10 mil títulos profesionales, una cifra que valida la solidez académica del proyecto. Además, las proyecciones para el año 2026 contemplan la entrega de 4 mil títulos adicionales, reforzando el compromiso de transformar la realidad de miles de jóvenes mexicanos a través del conocimiento.
"El objetivo es garantizar el derecho a la educación donde históricamente no ha existido oferta suficiente", subrayaron las autoridades educativas.