México y el FBI sellan pacto de inteligencia: Cooperación sin intervención

García Harfuch y Kash Patel acuerdan reforzar la lucha contra los cárteles bajo el principio de respeto a la soberanía y responsabilidad compartida.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 23/01/2026 10:40 AM.
En México y editada el 23/01/2026 11:09 AM.