"El recurso es sagrado": Sheinbaum hace un llamado a la vigilancia ciudadana en Puebla

En una visita estratégica al estado de Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la revisión de avances del programa Pensión Mujeres Bienestar. Durante el evento, celebrado en el zócalo de Acatzingo, la jefa del Ejecutivo lanzó un mensaje contundente sobre la transparencia: pidió a los ciudadanos ser los principales guardianes para asegurar que exista "cero corrupción" en los gobiernos de su movimiento.
Acompañada por el gobernador Alejandro Armenta, Sheinbaum aprovechó el encuentro para reforzar los principios que rigen su administración, insistiendo en que el dinero público debe regresar íntegramente a la gente:
La gira por Puebla forma parte de una serie de supervisiones territoriales para garantizar que los programas sociales lleguen sin intermediarios a las beneficiarias de la región.