Cuenta regresiva en el Congreso: Febrero, el límite para la nueva Reforma Electoral

El reloj legislativo avanza y el margen de maniobra para la Reforma Electoral se agota. Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), estableció la segunda semana de febrero como la fecha límite definitiva para recibir la iniciativa en el Congreso de la Unión.
A pesar de la urgencia, el coordinador de Morena admitió que aún no cuenta con un documento formal. La mayor preocupación de Monreal radica en la necesidad de cohesión dentro de la coalición oficialista, señalando que la propuesta depende enteramente del consenso con sus aliados estratégicos.
"La gente tiene razón en cuestionarnos. Tenemos que ser ejemplo, aunque a veces nos excedemos y violamos nuestra propia doctrina filosófica", señaló, haciendo un llamado a los ministros para realizar una "autorreflexión y corrección" sobre sus gastos.