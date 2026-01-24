Cuenta regresiva en el Congreso: Febrero, el límite para la nueva Reforma Electoral

Ricardo Monreal advierte que la falta de una propuesta formal genera presión y condiciona el éxito de la reforma a la unidad total entre Morena, el PVEM y el PT.

Xavier Rivera Martinez el 24/01/2026 06:46 AM.
24/01/2026 06:52 AM.