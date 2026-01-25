Alerta sanitaria: Michoacán registra la primera muerte por sarampión de 2026

México enfrenta un repunte crítico con más de 7,000 contagios a nivel nacional; la OPS evaluará si el país pierde su certificación como zona libre de la enfermedad.

